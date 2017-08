Patricia Bullrich se enreda con el Gendarme asesino de Santiago Maldonado

La funcionaria dijo en su informe a la comisión de Seguridad del Senado que “es importante que en este trabajo estemos todos juntos y no construyamos bandos” entre “los que dicen que no tuvo nada que ver (la Gendarmería) y los que dicen que es una desaparición forzada” de personas la del joven artesano en Chubut, el 1 de agosto.

La señora protocolo Bullrich sobre Maldonado: “No vamos a ser cómplices absolutamente de nada”. El Servicio de inteligencia Argentino, uno de los peores del mundo, por achanchados, no pueden investigar ni el robo de un celular. La Gendarmería por otro lado ha demostrado ser participe necesaria de la desparición y muerte de este pibe del sur, en ese sentido, otra vez Gendarmería una fuerza creada para garantizar la seguridad de las fronteras, no es capaz de garantizar la seguridad de la Argentina, teniendo en cuenta sus vínculos con el narcotráfico y el crímen organizado. Esta lamentable Fuerza de Seguridad, de naturaleza Militar con características de Fuerza Intermedia, no cumple su misión y sus funciones en el marco de la Seguridad Interior, Defensa Nacional y apoyo a la Política Exterior es a esta hora lamentable. Del Juez de la causa solo se puede decir que su palabra no vale ni un peso falso de goma.

