Siempre hay tiempo para que el cerebro se desarrolle

Los fenómenos de neuroplasticidad y neurogénesis ponen de manifiesto que en el desarrollo cerebral no existe el determinismo. Todos los seres humanos pueden salir de lo que algunos autores denominan “la trampa genética”, siempre que decidan ser protagonistas, artífices, “patrones” de sus circuitos neuronales. A la inversa, quienes se conforman con el simple transcurrir, no profundizan y no hacen nada interesante en su vida probablemente tengan un cerebro más lento y menos denso, menos rico en conexiones neuronales.

Si descubres que es un tema fascinante y decides continuar informándote, los estímulos que recibas a través de la lectura, videos documentales, libros, películas, etc., harán que se mantenga abierto el circuito que has creado. A medida que pase el tiempo y vuelvas una y otra vez sobre el tema, estos circuitos pueden generar cambios físicos estables en la estructura de tu cerebro. A este fenómeno se debe que el cerebro de cada ser humano sea único y completamente diferente de los demás.

