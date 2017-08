“El gendarme asesino”: El juez federal de Esquel, Guido Otranto en la mira por inepto

Según el relato de miembros de la comunidad de Pu Lof, durante el operativo que realizó Gendarmería el pasado 1 de agosto el joven escapaba de los efectivos de la fuerza de seguridad y al llegar al curso de agua, como no sabía nadar, no pudo cruzar para la otra orilla, cuando el resto de los manifestantes sí lo hicieron.

La locura y estupidez de un Gendarme está poniendo en riesgo a toda una institución militar. Pueblo chico infierno grande , todos los “of the record” hablan de un gendarme violento y loquito que ya había tenido problemas con Maldonado. Es solo una cuestión de tiempo. Como es posible que un medio pequeño a 1800 Km, logre los “of” de los paisanos y un Juzgado manejado por un inepto absoluto no logre acciones concretas en la causa, que ya llegó al Congreso Nacional y manchó no solo a una Ministra de protocólo, si no a una institución militar y al Presidente de la Nación.

