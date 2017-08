Alejandro Bodart analiza el triunfo del gobierno, derrota K y estancamiento de la izquierda

Entre los derrotados del domingo también hay que sumar a 1Pais, Evolución, el Partido Socialista y expresiones menores como las de De Genaro, Lozano, Pino Solanas y Micheli, entre otras. Hay espacio para construir una fuerte alternativa al macrismo y el kirchnerismo. Pero a condición de que no sean malas fotocopias de las opciones que se plantea superar. Esta es la razón del fracaso de variantes patronales como las de Massa y Lousteau o de proyectos socialdemócratas que no se plantean sacar los pies del plato que les ordena el sistema. La única expresión política que tendría la posibilidad de construir una opción que enamore a los trabajadores y le dispute la cabeza a amplios sectores de la clase media es la izquierda, si fuera capaz de aprender a convivir con diferencias y unirse detrás de un proyecto político anticapitalista amplio, unitario y colectivo. Lamentablemente hasta ahora solo nuestro partido trabaja por esta perspectiva. El Partido Comunista desde hace años y ahora Patria Grande se han sumado al kirchnerismo. Libres del Sur, al massismo. El PCR, a la cada vez más marginal Unidad Popular. Otros encaran pequeños proyectos sin ninguna perspectiva. Y el FIT, que tuvo la oportunidad de convocar ampliamente a toda la izquierda y construir una alternativa de masas, se autoproclamó y sectarizó a un grado tal que se ha transformado en un obstáculo que es necesario derrotar para lograr avanzar.

