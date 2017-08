Macri dorado a la hoja, Eduardo Sanguinetti, Filósofo poeta y artista argentino

No falta nada, creo, en mi enunciación desengañada de suciedades y de hipocresías, que me inspira el gobierno de Macri y su devenir ahistórico, con ticket de ida y vuelta, en giras turísticas por naciones y reinos de las más diversas regiones del mundo, en tendencia casual farandulera. Siendo sincero conmigo mismo, libre y verdadero, a fuerza de evidencias que se encuentran en los basureros de una comunidad y en las zonas más viscerales y reprimidas de la conducta humana, quizás acabo por romper con todas las barreras, prejuicios y convenciones, que frenan el arranque definitivo que debería dar el pueblo argentino, a pesar de la estafa que le proponen, como proyección de los fantasmas que paralizan el accionar del ciudadano mediatizado, fóbico y temeroso.

Mentir, acusar, descalificar, agredir, difamar, culpabilizar, dictaminar, decretar y expulsar mintiendo, siempre la mentira cual signo de una administración cacofónica, marcan la tendencia de comportamiento de los “neo-salvadores de una Patria para pocos”… Un tanto confundido, escéptico, pero consciente en intuición, no dudo ya que han existido pactos a espaldas del pueblo, nada ha quedado librado al azar. De otro modo no se concibe tanta impunidad de la plutocracia que manipula el destino de Argentina.

Se aguardan explicaciones de funcionaria de Seguridad y de Macri, que no llegan, ¿o todo quedará sin respuesta?, como tantos ilícitos que se desvanecen en el blindaje mediático, que no cesa de replicar las historiolas gestadas en la “cocina de las productoras de globitos”.

La desinformación y la fábula insana se ha desplegado en un país en que no hay lugar ya para ninguna comprobación cierta de nada. Existe un gran número de hombres y mujeres formados e instruidos para actuar en el secreto, entrenados para no hacer más que eso, ya sea desde las macro-corporaciones mediáticas o desde cualquier poder, en acto de confrontar y defecar en el pensar y sentir del pueblo argentino, en su mayoría domesticado y alienado, siguiendo la tendencia que marca la frasecita del pastorcillo mentiroso: “si, se puede”.

Ha triunfado sin dudas, el odio hacia la demonizada ex-presidente Cristina Fernández, devenido en este voto irresponsable, cimentado y publicitado desde hace años por el monopolio de medios y sus personeros nefastos, que en Argentina, manipula la realidad de millones de ciudadanos, plenos de resentimiento hacia esta mujer, vilipendiada, difamada, escarnecida, injuriada, como nadie en la Argentina contemporánea… de manera clara y contundente, es necesario e indispensable, dejar muy en claro, que no he adherido jamás al peronismo ni al kirchnerismo, más! he sufrido un patético y poético exilio en Montevideo en primer gobierno K, que se perpetúa hasta hoy, metaforizado en una censura total y absoluta a mi obra … pero nunca he negado a la ex-presidente la calidad de potente estadista y talentosa política, quién lo hiciera, es simplemente un imbécil y de estos está pleno mi país.

Pero no nos engañemos, repensar la Argentina “dorada a la hoja” de Macri offshore, ‘fan’ del gobierno yanky, que pretende intervenir militarmente en la República Bolivariana de Venezuela, significa establecer un diálogo con la “falsa modestia”. En fin, el ciudadano que ha adherido a Macri con su voto, con su “miedo” a cuestas, no aprenderá nunca a juzgarse ni tan ruda, ni tan duramente, en su cobardía sellada en tattoo de ocasión… es “miedo” al “miedo”, los que llevan a las personas a entregar su libertad, por un cautiverio, en ¿seguridad? y sin dejar de seguir tendencias fitness y veganas, preparando su cuerpo para los gusanos.

This entry was posted in Cultura Política and tagged Eduardo Sanguinetti Macri . Bookmark the permalink