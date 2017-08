Cómo acelerar el tiempo de arranque en Su PC o Laptop

Es lo que haces con tu PC lo que realmente causa que se ralentice con el tiempo. Las causas principales de los tiempos largos de arranque incluyen: · Nuevos drivers. Los drivers controlan los dispositivos dentro de tu computadora. Por ejemplo, son responsables de asegurarse de que tu chip de sonido reproduzca tu MP3 y que tus clips de YouTube no sean películas mudas. Si los drivers no funcionan correctamente, podrían introducir algunos retrasos graves en el tiempo de arranque de tu PC. · Software. Cuantas más aplicaciones (como PhotoShop o iTunes) instalas, más lenta será tu computadora con el tiempo. Esto se debe a elementos de inicio o servicios de fondo que se activan silenciosamente cada vez que enciende el equipo. Algunos de estos elementos se pueden encontrar en la barra de tareas, otros son invisibles. · Nuevas actualizaciones. Muchas aplicaciones comprueban las actualizaciones del producto al iniciar tu PC. Incluso Microsoft a veces muestra actualizaciones disponibles o incluso nuevas versiones que pueden reducir drásticamente el tiempo de arranque. · Malware: Los virus, troyanos, spyware y otros programas maliciosos pueden hacer que tu PC arranque mucho más lento que la primera vez, así que asegúrate de que se está ejecutando el software antivirus más reciente.

