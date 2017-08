EL Día del niño no es sólo regalar juguetes

El tercer domingo de agosto se festeja el Día universal del niño. Esta fecha va más allá de los juguetes que los padres regalan, ya que el objetivo es aprovecharla para poner el énfasis en el bienestar, protección y los derechos del niño. Por lo tanto lo más importante no es lo que le regalamos a nuestros hijos, sino lo que como padres enseñamos y trasmitimos.

Algunas pautas que se pueden implementar son:

· reforzar las conductas positivas de los chicos, poniendo el énfasis en los bueno que logra y no en lo que no llega o le falta;

· expresar las puntos fuertes y habilidades positivas que tiene;

· demostrar el afecto ya sea verbal o físicamente;

· no llamarle la atención por todo, sino solo por lo importante;

· felicitarlo por sus buenos comportamientos.

Es importante hacerse el tiempo para compartir con los hijos, es una decisión que cada padre toma, tanto en la cantidad, como calidad del mismo.

El niño se beneficia al compartir con sus padres ya que se siente contenido afectivamente, lo cual le da seguridad y aumento de su autoestima.

Par poder escuchar las necesidades de nuestros hijos, tenemos que dedicarles tiempo y hacerlo con atención, dejando lo que estamos realizando y concentrarnos en el dialogo con ellos.

¿Los padres tienen que acceder a todos los regalos que piden los chicos?

NO, ya que de acuerdo a la edad del niño, es la explicación que se le va a brindar sobre por qué no puede tener todo lo que pide.

El objetivo de poner límites a la demanda excesiva de juguetes es que pueda valorar lo que tiene, y que aprenda a tolerar la frustración, es decir, cuando no puede tener todo lo que quiere a nivel material.

La CULPA que experimentan muchos padres al tener que decir que NO frente a la demanda de todo lo que los chicos piden, se trata de una emoción disfuncional, que aparece por las creencias irracionales del sujeto cada vez que tienen que decir NO.

Por lo tanto, al momento de tener que decir NO, significa solamente NO, por lo que la carga emocional que cada uno pone, corre por cuenta de cada persona.

¿Cómo beneficia al niño aceptar el NO?

El principal beneficio para el chico, es que aprenda a tolerar la frustración, es decir aceptar el NO, frente a lo que no sale como él desea, o cuando no obtiene todo lo que quiere. Esto lo va a ayudar a tener pensamientos más flexibles, que le van a permitir una adaptación saludable al exterior.

Para tener una buena comunicación…

Una buena alternativa puede ser el método de “escucha activa”, se trata de una metodología que consiste en que los adultos deben ponerse al mismo nivel del hijo, con el fin de poder entender las conductas del mismo.

Esto significa que los padres se tendrían que poner a la altura de sus hijos cada vez que les pregunten algo, generando con el pequeño un contacto visual.

Este método sirve para que los padres puedan generar un mejor vinculo empático con sus hijos, esto significa poder ponerse en el lugar de los chicos, para aprender a escuchar y entender mejor qué sienten y por qué suceden determinadas conductas en el niño como por ejemplo, los berrinches.

¿Cómo se vive el Día del niño en los padres separados?

Es importante que los padres no utilicen al niño como trofeo de disputa, ni tampoco para vengarse uno del otro por conflictos entre ellos.

Por lo tanto, hay que ubicarse en el lugar de padres, pensando en el hijo, en su estado de bienestar y felicidad.

Para que esto resulte posible, los padres tienen que negociar, llegar a acuerdos, cediendo para que gane la “salud mental del niño”.

Además de sentir amor por nuestros hijos, es importante también poder expresarlo y demostrarlo con acciones positivas, ya que los ayuda en su autoestima y seguridad personal.

