No la abortaron pero la tiraron a la basura. Encontraron a una beba en la basura

La Comisión de Códigos del Senado argentino que aprobó el nuevo código estaba integrada por los legisladores Joaquín V. González, Enrique del Valle Iberlucea y Pedro A. Garro. Esta comisión explicó que, en lo concerniente al aborto, se basó en el texto del anteproyecto penal suizo de 1916. También entendió que la no punibilidad del aborto terapéutico no necesitaba explicación; mientras que, para los casos de atentado contra el pudor sobre mujeres con discapacidad mental, se justificó con la siguiente cita del abogado y político español Luis Jiménez de Asúa referida al anteproyecto suizo: “Es la primera vez que una legislación va a atreverse a legitimar el aborto con un fin eugenésico, para evitar que de una mujer idiota o enajenada, o de un incesto, nazca un ser anormal o degenerado”. Si bien el texto helvético hacía mención al caso del incesto, éste quedó excluido del código argentino.

En 1886 se sanciona el primer Código Penal de Argentina. El mismo penaliza el aborto en todos los casos. En 1903, el código es reformado por primera vez y establece que los casos de tentativa de aborto no sean punibles. Los casos de no punibilidad que actualmente se encuentran vigentes surgen de la segunda reforma del código, sancionada en el año 1921.

En marzo de 2012, la Suprema Corte de Justicia argentina precisó que el aborto es no punible en violaciones cometidas sobre cualquier mujer; y además indicó que no es necesario recurrir a la justicia para su realización.

Luego, cuestionado puntualmente por la madre que abandonó a la niña, el director se limitó a explicar: “La parturienta en las primeras 24 o 48 horas tienen patologías que si lo piensan no tendrían estas actitudes, pero no se pueden juzgar”.

Todavía estaba con vida cuando la halló un recolector. La trasladaron al hospital y evoluciona bien. La cantidad de abortos por año en Argentina es de 460.000. Para calcular ese número, Palermonline se basó en la cantidad de egresos hospitalarios por aborto (tanto inducidos como espontáneos) ocurridos en el año 2000, y le aplicaron determinadas fórmulas estadísticas. El contenedor de Ravignani al 2500, donde los recolectores rescataron a la beba recién nacida. En el Hospital Naval la bautizó el cura y las enfermeras le pusieron María Victoria. En este caso no la abortaron pero la familia de la beba eligió el peor de los caminos, la basura. Es evidente que la beba es de una familia de clase media y de un embarazo no deseado. Las evidencias muestran que la beba no ha sido abortada pero eso indicaría que proviene de una familia muy creyente, pero sin humanidad con un desprecio por la vida muy común en las familias gorilas de la clase media Argentina.

