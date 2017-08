El martes 22 de agosto a las 13 horas, en la sede de la Televisión Pública Argentina (Avenida Figueroa Alcorta 2977), será el lanzamiento del programa “Argentina Baila’17” con la presencia de los cincuenta bailarines seleccionados en todo el país, los conductores del ciclo, Maia Sasovsky y Diego Corán Oria, el director artístico del programa, Ricky Pashkus, junto a las autoridades del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

El primer programa de Argentina Baila’17 se realizará desde Tecnópolis Jujuy y se emitirá el sábado 26 a las 22 horas. Serán en total ocho emisiones del festival y concurso federal de danzas folclóricas que bajo la dirección artística de Ricky Pashkus, busca a los mejores bailarines del país. Los tres ganadores del certamen, un solista y una pareja, recibirán un premio en efectivo para invertir en su formación profesional.

Los 50 participantes fueron seleccionados a través de audiciones por todo el país, y, este año, todas las provincias están representadas por al menos un concursante. Todos son alojados en Buenos Aires durante el tiempo que permanecen en el certamen. Cada semana, asisten al Espacio de Formación en Tecnópolis, donde toman clases dictadas por los más destacados profesores del medio, reciben visitas de referentes del mundo artístico, y preparan los cuadros de danza que presentarán sobre el escenario y por los que serán evaluados con vista a continuar o no en el certamen.

El jurado de selección está compuesto por Ricky Pashkus (presidente), Machy Umbides y Aldy Balestra. Además, cada noche se sumará un jurado invitado distinto.

La conducción del programa está a cargo de Maia Sasovsky y Diego Corán Oria. En cada programa en Tecnópolis, además de los cuadros de danza de los bailarines concursantes y la participación de ballets invitados, se presentarán importantes solistas y grupos referentes de la música folclórica.

Participantes Argentina Baila’17

Solistas:

Matías Barrio (Chaco)

Fernando Vera (Santa Fe)

Diego Infante (San Juan)

Emanuel Pintos (La Rioja)

Martin Pereyra (Bs. As.)

Sebastián Fernández (Bs. As.)

Enzo Visetti (San Luis)

Rubén Villanueva (Tierra Del Fuego)

Maximiliano Monteros (Tucumán)

Emanuel Ruiz (Jujuy)

Sergio Nova (Rio Negro)

Facundo Ariel Cruz (Santa Cruz)

Marcos Ignacio Posadas (Salta)

Jurquina Romina (Salta)

Ludmila Nieva (Bs. As.)

Victoria Biurrarena (Bs. As.)

Yanina Córdoba (Santiago Del Estero)

Carla Espinosa (Rio Negro)

Parejas:

Galeano Alejandro y Nadia Bortoluzzi (Misiones)

Facundo Ermosi y Mara Lomonaco (Corrientes)

Franco Noguera y Keila Oviedo (Santa Fe)

Tapia Benjamín y Orozco Noelia (Salta)

Iván Vivas y Silvana Auditro (Córdoba)

Camila Juárez y Brian González (Bs As)

Cynthia Avalos y Iván Santillan (Bs As)

Jonatan Jara y Yamila Ruiz Lujan (Mendoza)

Cristian Jesús Lescano y Denise Lescano (Entre Rios)

Rafael Bustos y Luciana Robledo (Formosa)

Yesica Oliar y Roberto Millal (Neuquén)

Elisa Soledad Martínez y Nahuel Huenchucal (Rio Negro)

Franco Alberto Rojas y Jessica Elizabeth Nuñez (Chubut)

Rocío Ayelén Maxenti y Oscar Llanos (La Pampa)

José Marcelo Aballai y Karin Yasmin Haddad (Catamarca)

Laura Belén y Esteban Lami (Santiago Del Estero)