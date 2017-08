Los ministros del Presidente Macri tienen sus ahorros fuera de la Argentina

“Haz lo que yo digo, no lo que yo hago”. La hipocresía puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. La hipocresía no es simplemente la inconsistencia entre aquello que se defiende y aquello que se hace; sino que también es la falsedad que demuestra una persona, en este caso los Ministros de Mauricio Macri.

