La CGT llevará a cabo este martes una movilización a Plaza de Mayo

Nuestra exigencia de paro nacional es una necesidad imperiosa. Luego del paro de la CGT del 6 de Abril, la dirección de la CGT no llamó a ninguna medida más. Estableció una tregua durante meses que permitió que el gobierno y las patronales siguieran avanzando en despidos como por ejemplo sobre nosotros y otros miles más. Por eso les exigimos que esta marcha sea el inicio de un plan de lucha y que no continúen con su tregua con el gobierno y los empresarios que es la que realmente provoca cierra de fábricas y despidos.

Nuestros pueblos originarios mantienen una ardua lucha por sus tierras y el gobierno contesta con represión. Es en este contexto que Santiago Maldonado fue llevado por la gendarmería en una represión en Esquel y aún no sabemos nada de él. El gobierno no se hace responsable y Patricia Bullrich declara ante la justicia de manera insólita, negando la realidad. Exigimos su aparición inmediata.

