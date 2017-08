El líder de la CGT Juan Carlos Schmid anunció la nada misma.

Asimismo, sostuvo que “hasta ahora el gobierno no llamó a una concertación económica y social” y consideró que “a esta altura no se va a dar tampoco”, por lo que señaló que “hay un sector del movimiento obrero que va a dar pelea, porque sabe por historia lo que se viene”.

“En la política, salvo Unidad Porteña como lo demostró en las PASO, no se logró expresar el trabajo por la unidad que lograron los movimientos sindicales y sociales. En la Provincia no se logró y el movimiento obrero tiene que salir a defenderse porque vienen por ellos”, precisó.

“Venimos a presentar nuestra agenda social. Recientemente ha habido elecciones, pero este sector representa la creación de riqueza en este país y no nos alcanza solamente con votar. No venimos a levantar la bandera de ningún candidato, ni venimos detrás de ninguna conspiración, venimos con una demanda: trabajo digno y salario justo, esa es nuestra principal demanda”, enfatizó Schmid.

This entry was posted in Ciudad Política and tagged CGT Juan Carlos Schmid . Bookmark the permalink