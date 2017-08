Macri le moja la oreja a una CGT momia. “Movilizarse es una pérdida de tiempo, no lleva a ningún lado”, aseguró Macri

“Buscar soluciones en conjunto va a acelerar este proceso de crecimiento. Poner la energía ahí, no poner la energía en movilizarnos a no se qué. Esa es una pérdida de tiempo, eso no nos lleva a ningún lugar”, definió el presidente en alusión a la concentración a que convocó la CGT.

Al no encontrar una fuerza peronista relevante seria y una conducción fuerte, mientras la señora Cristina camina en los pasillos de Comodoro Py con sus causas judiciales, con una alocada obsesión de un triunfo que nunca llegó, y una oposición diesmada a las bicisendas, el Presidente Macri avanza sobre la CGT muy cuestionada por los trabajadores y momificada de los millones de dolares de los sindicatos. “Movilizarse es una pérdida de tiempo, no lleva a ningún lado”, aseguró Macri.

