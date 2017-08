Contadores, una carrera en crisis

Según Matías Ghidini, gte. Gral. de GhidiniRodil y conductor del espacio radial Humanos con Recursos, “tanto en esta profesión, como en otras donde no hay suficientes egresados (como en las Ingenierías específicas y todas las relacionadas a Sistemas y IT), se necesita un mucho mayor esfuerzo conjunto del Estado, de las empresas y de las Universidades para mostrarles a los jóvenes las oportunidades que ofrecen este tipo de carreras y otras y hacer hincapié en las profesiones que le hacen falta al país. En última instancias todos debemos seguir nuestras vocaciones (pues es donde más y mejor nos realizamos tanto profesional como personalmente), pero es necesario “desafiar” esa vocación comunicando la real salida laboral y el contexto laboral que una persona puede enfrentar”

