Cómo cambiar el aceite de tu auto en 6 pasos by Gulf Oil

El cambio de aceite es una de las cosas más importantes que se deben mantener para el bienestar del auto. Es de común conocimiento que entre los 5.000 a 10.000km recorridos, deben cambiarse el aceite y los filtros La renovación del aceite no sólo ayuda al rendimiento del motor, sino que también permite que se comporte de una manera más suave e incluso que dure más años. En este sentido, Gulf Oil explica cómo cambiar el lubricante de tu vehículo vos mismo en tan sólo 6 pasos fáciles:

Temperatura adecuada del motor: Es necesario que el vehículo se enfrié si fue recientemente usado, ya que el aceite suele estar caliente.

Prepara el vehículo para el cambio: El auto debe elevarse para poder realizar el cambio.

Localizar el tapón de vaciado de aceite o también llamado tornillo del cárter: Es necesario mirar el manual del vehículo para identificar dónde se encuentra el tapón, ya que la ubicación varía según el modelo del auto. Te recomendamos que coloques un recogedor de aceite justo debajo porque una vez abierto, se empieza a vaciar.

Cambiar el filtro de aceite: En el capó, localizar la entrada del filtro en el manual. Luego, agarrar el filtro nuevo y lubricar el sello de goma con una capa fina de aceite que permita protegerlo.

Rellenar con el aceite nuevo: El depósito que se encuentra en la parte superior del motor debe ser rellenado con el nuevo lubricante con ayuda de un embudo. Es necesario tener el medidor del aceite o varilla para comprobar el nivel y saber cuándo es suficiente.

Comprobar tapones: Es importante asegurarse que todos los tampones estén cerrados y que no haya residuos goteando debajo del vehículo.

Como recomendación los técnicos expertos de Gulf Oil mencionan que al ser el aceite usado sumamente tóxico para el medio ambiente, debés llevarlo a un centro de servicio para reciclaje, y no olvidar tener el recogedor debajo del auto, una vez van a salir los residuos. Sin embargo la compañía indica que si no se tienen todos los cuidados y elementos necesarios, se debe recurrir a un profesional. De esta manera Gulf Oil continúa posicionándose como el pionero y experto en lubricantes, brindando información útil y responsable sobre el mantenimiento de los vehículos.

Acerca de Guf Oil

Es la responsable de haber producido desarrollos que han marcado hitos en el sector petrolero y en el de transporte. Uno de los eventos históricos fue la inauguración, en 1913, de la primera estación de servicio del mundo para automovilistas, innovación que moldeó para siempre la forma de cargar combustible en los automóviles. También fue pionera en la perforación costa afuera y en el proceso de cracking catalítico del petróleo