Palermo Soho: Intento de violación seguida de intento de homicidio en Palermo

El relato es de Agus Salvadó hermana de la damnificada, y generó un inmediato repudio de los vecinos que están cansados que las comisarias de la zona liberen Palermo. Por ejemplo la Calle Honduras en todo su recorrido es peinada por una banda de motochorros que roban celulares frente a policias que no miran lo que pasa por que están con su celular chateando.

Un relato que demuestra que la política en Seguridad es puro cartón pintado.

el relato… sin cortes.

Ayer a la tarde, alrededor de las 18.30, mi hermana estaba yendo al gimnasio. Salió de casa (Palermo soho) y a muy poquitas cuadras la agarraron dos tipos. Uno de atrás que le tapo la boca para que no grite. Ella iba sin nada, ni Celu, ni bolso, nada, así que no se acercaron para robarle. Le dijeron que se quede quieta porque si se movía la mataban. Tenían algo que cortaba, no sabe ella si un cuchillo o navaja, pero con eso le cortaron la remera y la bombacha al costado. Mientras uno la agarraba, el otro la tocaba, no sabemos cuánto, pero bastó para traumar horriblemente a mi hermanita. Nunca pudo ver al hombre de atrás que la agarraba, solo al de adelante, cree que no tenía más de 25 años. Justo apareció un auto y se ve que se asustaron los tipos así que la soltaron y se fueron, y ahí valen empezó a correr y gritar volviendo a casa. Nadie le presto atención en todo el camino igual.

Estuvo en shock cómo 1 hora llorando y llorando hasta que nos pudo empezar a contar de a poco lo que había pasado. Ahora está toda rasguñada, sus brazos, pecho, espalda, panza, todo.

Esto que le pasó es horrible, nadie se merece algo así. Por favor les pido que la tengan a valen presente y que le manden sus energías y que recen por ella. Para que este mejor porque me destroza verla asi.

Quiero que se cuiden mucho mucho, y estén atentas. Porque estos tipos siguen por ahí, y da mucho miedo saber que están acá cerca.

Valen quiere que esto se difunda porque estás cosas no pueden pasar, a nadie. Y terminan pasando enfrente nuestro y duele, duele muchísimo.

Que esta situación que hoy es moneda corriente no nos lleve al acostumbramiento de pensar que solo hay que cuidarse, porque hay que salir a exigir más seguridad y unirnos para enfrentarlos. El ni una menos existe, luchemos juntos, hombres y mujeres por un mundo más justo, basta de tanta miseria.