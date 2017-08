5 razones para invertir en una franquicia

Es la mejor en inversión en tiempos de crisis: En épocas de dificultad económica, en las cuáles el consumo se retrae y cada decisión de compra es meditada con meticulosidad, los consumidores se vuelven más exigentes. Y el precio no es la única variable considerada: la relación costo / beneficio, la calidad, la oferta de beneficios asociados, la financiación y el respaldo corporativo que ofrecen los comercios asociados a una marca consolidada (sumado al respaldo de publicidad y promoción que las mismas aportan) terminan siendo factores decisivas del consumo. La prueba de ello es la gran cantidad de franquicias que perduran en el tiempo tras haber atravesado varias crisis económicas; en contraposición de los emprendimientos individuales que no pudieron sobrevivir a una mala racha.

En algunos casos, ir respondiendo por uno mismo todas esas interrogantes (que no son, ni más ni menos, los pasos de cualquier plan de negocios) son un desafío y un estímulo; pero la mayoría de las veces no son más que focos de temores que van creciendo, que cuesta resolver y que impiden que el emprendimiento prospere por temor al fracaso. Por ello, invertir en una franquicia es una alternaiva que ofrece respuestas a todas esas preguntas y aporta garantías para alentar a estos emprendedores que no necesariamente quieren instalar su propia marca (que son la mayoría). Estos son algunas de las razones por las cuáles conviene invertir en una franquicia:

