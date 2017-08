Macri y el sospechoso Gendarme asesino: Patricia Bullrich con un pié fuera del Gobierno por Santiago Maldonado

Bullrich: “Si el Presidente me pide que dé un paso al costado, lo voy a dar”. ¿Dónde está la Central de Inteligencia Argentina o ex SIDE?… No pueden encontrar un celular robado en Palermo, menos van a encontrar un cadáver.

Mauricio y Pato saben que nadie es inmune al desaparecido Maldonado, los costos políticos los va a tener que pagar alguien. En la Rosada se viven momentos dramáticos con la Ministra palermitana, y no le encuentran la vuelta al pacto de silencio de 10 Gendarmes. La orden de la Rosada es también peligrosa, sacar a Maldonado de los medios, algo que lo vienen logrando, pero hasta cuando?, si hasta Mirta les metió un derechazo a la cara a la Ministra de Seguridad, Maldonado está instalado como tema en cada peluquería del país y genera más grieta.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado -se desconoce su paradero desde el 1 de agosto-, insistió con que “la Gendarmería no tiene nada que ver”, y aseguró: “Si el Presidente me pide que dé un paso al costado, lo voy a dar”.

“En el caso Maldonado hemos hecho todo lo que hemos tenido que hacer”, remarcó la funcionaria en declaraciones televisivas. En ese sentido, señaló que “en este momento tenemos un camino de búsqueda” aunque reiteró que si Mauricio Macri le pide la renuncia, dejará su cargo.

Asimismo, se refirió a las declaraciones de testigos de la causa y consideró: “Los testigos son testigos a los que se les tomó testimonio en el LOF (comunidad mapuche), con las caras tapadas y sin saber quiénes eran. Uno de ellos dijo que ‘había escuchado que le habían dicho’, remarcó, antes de agregar que “son pruebas que el mismo juez está desechando”.

La ministra de Seguridad sostuvo el último sábado en el programa La Noche de Mirtha Legrand que tiene la “fuerte convicción de que la Gendarmería” no estuvo involucrada en la desaparición de Santiago Maldonado.. “Como Gobierno estamos poniendo todos los esfuerzos para la búsqueda de Maldonado, en la Argentina hay mucha personas extraviadas, hay como 5000″, señaló.

Por su parte, la abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, aseguró que se van “a sentar a dialogar” con las autoridades nacionales cuando admitan que el joven fue “víctima de una desaparición forzada” por parte de las fuerzas de seguridad.

“Obviamente que la familia no se va a sentar con las autoridades del Estado mientras no admitan que Santiago fue víctima de una desaparición forzada”, sostuvo la letrada.

En declaraciones A C5N, Heredia cuestionó al Ministerio de Seguridad que comanda Bullrich, al señalar que “niegan que haya sido detenido” por la Gendarmería Nacional.

“Los tres poderes del Estado, que niegan la desaparición forzada, luego deberán ver cuáles son sus responsabilidad administrativas, políticas o penales”, insistió la abogada.

Mirta a lo Mirta

En medio de este intenso debate, la conductora dijo que el Estado es responsable de la desapariciy apuntó contra la ministra y le preguntó si renunciaría en caso de que no aparezca Maldonado. Bullrich esquivó la pregunta. Algunos minutos después, Mirtha retrucó y le preguntó: “¿No será otro Julio Lopez?”. Y más adelante lanzó: “Cuántas cosas te pasan a vos como ministra…”.

Bullrich explicó que, con su equipo, están “trabajando” para evitar que el caso de Santiago sea una réplica del de Lopez pero cuestionó la falta de información con la que cuentan para encontrarlo. “Hemos tenido una sola reunión con uno de sus hermanos”, dijo y agregó que la mamá no quiso hablar: “Como mujer y como mamá me hubiera gustado hablar con la mamá, que confíe en nosotros y que no nos vea como si fuéramos el enemigo”.

Mirtha le preguntó también si esta situación “la deja dormir” y la ministra confesó: “Estoy tremendamente angustiada” y, con la voz quebrada, explicó el dolor que le genera que haya personas que creen que el gobierno está involucrado y que lo comparan con la dictadura.

Esquivel pide renuncia

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel denunció hoy que el Estado nacional encubre la desaparición de Santiago Maldonado y apuntó al Gobierno como el “responsable directo”, al tiempo que insistió con el pedido de renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Además, consideró que el gobierno “lleva muy mal la preocupante” situación del joven, que fue visto por última vez durante un operativo de Gendarmería Nacional en el paraje de la comunidad mapuche Lof de Cushamen, en Chubut, el 1 de agosto.

“El Estado es el responsable directo y lo empeoran con el encubrimiento”, sostuvo en diálogo con Radio 10, y advirtió una “intervención en forma directa sin autorización judicial del allanamiento de la represión a la comunidad mapuche”.



DESAPRECIDO DE CLARIN Y LA NACION

En el sitio (www.santiagomaldonado.com) que forjó Sergio Maldonado, hermano de Santiago, se lee la siguiente cronología:

9 de agosto. Infobae. “Un hombre asegura que llevó en su camioneta a Santiago Maldonado, en Entre Ríos”.

10 de agosto. Canal TN/Infobae. “Aparece un video donde Santiago estaría de compras en un comercio”.

11 de agosto. Clarín. “Hay un barrio en Gualeguaychú en donde todos se parecen a Santiago”.

15 de agosto. Canal TN/Clarín. “Tras la declaración de un cura buscan a Santiago en Mendoza”. El sacerdote manifestó que se le acercó un joven “con ojos similares a los del artesano”.

17 de agosto. Diario Lavoz.com.ar. “Un puestero asegura haber apuñalado a un desconocido durante un ataque del grupo RAM”. Se investiga si podría ser Santiago.

20 de agosto. Clarín. Columna de Eduardo Van der Kooy. “El artesano se hizo humo”.

21 de agosto. Infobae. “Chile encontró a un joven muy parecido a Santiago en Osorno”.

22 de agosto. Programa Odisea Argentina, canal del diario La Nación. “¿Qué pasa si a Santiago no lo mató Gendarmería, sino un mapuche?”.

23 de agosto. Clarín. “Vecinos denunciaron al 911 haber encontrado un cuerpo en Epuyén”. Investigan la denuncia y si puede ser Santiago.

24 de agosto. Clarín. “Analizan muestra de ADN para saber si Maldonado fue herido en una estancia”.

La crónica es tan espeluznante, cuando el ojo o el oído la registran agrupada, que no hace falta agregarle absolutamente nada. Pero no sólo acerca de la desaparición de Santiago Maldonado.