24 de septiembre. Carrera Verde de William Hope Corremos todos para cuidar el planeta

Este año, un porcentaje de la inscripción será destinada a la compra de filtros de agua para llevar a escuelas de todo el país, ya que cientos de escuelas, no disponen de agua potable, agua segura, para beber. “En William Hope no sólo cuidamos a nuestros afiliados, también al planeta, ya que por cada afiliado que se adhiere a la cartilla mobile, donamos 1m2 para crear el Parque Urugua-í (Misiones) evitando imprimir más de 350 páginas por cartilla. Por eso, corremos juntos el próximo 24 de septiembre, porque la meta es cuidar a nuestro planeta” comenta entusiasmado Matias Azcona, Responsable de Marketing de William Hope.

