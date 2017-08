Un verdadero contacto con la naturaleza

La tendencia no es completamente disruptiva: el nuevo y el viejo viajero se parecen en muchos aspectos: ambos buscan la comodidad, las vivencias originales y los buenos momentos. Pero en algo se diferencian de manera irreconciliable: los primeros no comulgan con los lugares comunes del turismo, con los tours prefabricados ni con las hordas de turistas. Por el contrario, el nuevo viajero apunta a momentos de mayor intimidad, aislamiento y contemplación lejos de las grandes masas. Su “contacto con la naturaleza” se produce de manera real e inmersiva. Y no desde la ventanilla de un micro.

