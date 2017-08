La seguridad de la Casa Rosada son el hazme reir de la comunidad de inteligencia mundial

Los servicios de inteligencia y seguridad Argentinos son el hazme reir de toda la comunidad de seguridad mundial. No es que es un caso aislado, si no que se puso de moda tirar el auto a la Rosada. La ex Side a cargo de un acusado de lavado de dinero en Barsil, como Gustavo Arribas y Silvia Majdalani no están capacitados para cuidar una cancha de bochas, son personas peligrosas para si mismo y para los demás. Gustavo Arribas y Silvia Majdalani no pueden con 15.000 agentes encontrar un celular robado en Palermo.

Una maniobra sospechosa de un auto frente a la Casa Rosada causó alarma en la seguridad y al ser identificados sus cinco ocupantes, se determinó que uno de ellos tenía pedido de captura por “encubrimiento”.

El vehículo circulaba por Hipólito Yrigoyen y al llegar a Balcarce intentó tomar hacia Rivadavia, pero fue interceptado por personal policial. Su conductor, de 19 años, era requerido por la Justicia en una causa por “encubrimiento”, por lo que quedó detenido.

Las fuentes dijeron que se constató que el coche tenía una prohibición de circulación en la provincia de Entre Ríos y que su conductor, de 19 años, era requerido por la Justicia en una causa por “encubrimiento”, por lo que quedó detenido.