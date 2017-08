Sentencia habitacional con perspectiva de género

Por último, no puede obviarse que la problemática de la violencia de género constituye una de las inquietudes de la comunidad internacional para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. “Basta recordar que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” coloca como sujeto de especial protección a la mujer víctima de violencia de género” y que por su parte, la República Argentina “ha aprobado la mencionada convención mediante ley n° 24.632, circunstancia que da razón de la voluntad del Estado de afianzar la protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas y de contribuir a su plena inclusión en la sociedad”.-

“En este estado, no puede soslayarse que el propio GCBA reconoció la situación de vulnerabilidad en que se halla la co-actora” argumentó López Vergara, a la vez que reiteró que se desprende del informe surgido de los profesionales del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del GCBA, que A. D. se separó del padre de sus hijos “por razones de violencia de género”, “se encuentra desempleada” y “los únicos ingresos que posee provienen del Programa AUH”. “En tales condiciones, se advierte que la actora sólo podrá superar su particular estado de vulnerabilidad en la medida en que pueda atravesar un proceso de autovalimiento que hoy solamente puede ser posible en tanto el Estado local le brinde las herramientas necesarias que le permitan alcanzar una vida autónoma y libre de violencia”, destacó en el cuerpo de su considerandos.

