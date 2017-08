En Argentina hay aproximadamente 1.500.000 de infectados con el mal de Chagas.

Al no haber vacuna contra la vinchuca, para prevenir la enfermedad es fundamental evitar la existencia de estos insectos en las viviendas y sus alrededores. Para esto, el Programa Nacional de Chagas del Ministerio de Salud recomienda: Revisar frecuentemente nuestro hogar. Las vinchucas dejan manchas de materia fecal en las paredes que son claramente identificables. Mantener ordenada la casa y sus alrededores. Ventilar las camas y los catres. Limpiar detrás de muebles y objetos colgados en las paredes. Tapar las grietas y los agujeros de las paredes y techos. Si vivimos en zonas rurales, evitar que los animales (perros, gatos, chanchos, gallinas, etc.) duerman dentro de la casa. Ante la presencia de vinchucas, es importante agarrarlas con un guante -con cuidado de no aplastarlas- y transportarlas en un frasco o bolsa con ventilación a algún hospital cercano, para solicitar el rociado de la vivienda y permitir el análisis del insecto.

Período agudo: dura aproximadamente dos meses, y comienza después de contraerse la infección donde circulan por el torrente sanguíneo una gran cantidad de parásitos. En esta etapa, la mayoría de los casos no presenta síntomas o las señales son leves y no específicas.

