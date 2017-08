Debatirán reparación económica a hijos de víctimas de femicidio

Según los fundamentos del despacho “es importante destacar, que esta prestación económica no resulta ser un subsidio, una pensión o una ayuda, sino una reparación económica por parte del Estado, hasta que cumplan 21 años de edad y subsistirá en los casos en que se declare la capacidad restringida y/o incapacidad; lo que implica una respuesta por el daño causado, al no haber protegido a sus madres”.

