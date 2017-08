El primer Festival Internacional de Reggae de Buenos Aires

La Ciudad celebra la Cultura Reggae con un festival gratuito al aire libre.

Llega este sábado 2 de septiembre, con entrada libre y gratuita, en el Parque Sarmiento. Participarán Julian Marley, The real sound of Black Uhuru, Gondwana, Klub y más artistas. La programación.

El sábado 2 de septiembre llega la primera edición del Festival Internacional de Reggae de Buenos Aires, una nueva propuesta para disfrutar de la Ciudad y celebrar la cultura reggae en Argentina.

El evento reunirá en el escenario de Parque Sarmiento (Avenida Dr. Ricardo Balbín 4750) de 14 a 22 horas a Julian Marley, la leyenda jamaiquina del reggae The real sound of Black Uhuru liderados por Michael Rose y con la base rítmica original de la banda Sly Dunbar y Robbie Shakespeare, además de los renombrados chilenos de Gondwana como invitados internacionales.

El Festival también contará con un extenso line up con las mejores bandas nacionales del género, reafirmando la fuerza del reggae en nuestra Ciudad. Además actuará la banda ganadora de la convocatoria Potenciate.

Bajo la dirección artística de Mariano Castro (Dread Mar-I), el Festival Internacional de Reggae de Buenos Aires propone un día para vivirlo en familia y amigos en uno de los espacios verdes más grandes que ofrece la Ciudad, en donde se podrá disfrutar de foodtrucks con la mejor gastronomía, picnics al aire libre, en un lugar de fácil acceso para el público.

Será una experiencia colectiva para subir la temperatura del 2017 con energía positiva y mentes despiertas, anticipando la llegada de la primavera a la Ciudad.

Los protagonistas

Julian Marley

Hijo de la leyenda del reggae Bob Marley y Lucy Pounder, Julian “Ju Ju” Marley es un devoto rastafari cuya música está inspirada en la vida y la espiritualidad. Nominado al Grammy, músico de roots –reggae, cantante, compositor y productor, sigue en la misma tradición de su padre. Tiene tres discos editados en solitario: Lion In The Morning, A Time And Place y Awake, cuyas canciones desplegará en el escenario del Festival.

Michael Rose

Durante más de 25 años, Michael Rose ha llevado a todo el mundo la música jamaiquina para el deleite de los fans. Como solista y con Black Uhuru, Rose ha logrado grandes éxito a lo largo de su carrera .Su mayor reconocimiento se produjo en 1984, cuando Michael Rose y los otros miembros de Black Uhuru (Duckie Simpson, Puma Jones, Sly Dunbar y Robbie Shakespeare) ganaron el primer premio Grammy del reggae para el álbum, “Anthem”. Es un cantante roots y moderno, que encaja perfectamente en la escena de hoy. Con un pasado glorioso y un futuro abierto, Michael Rose es realmente una superestrella reggae.

Sly & Robbie

Corresponde al nombre de una unión musical que no sólo redefinió el panorama de la música jamaiquina sino el de la del mundo entero. Sus ritmos han sido el motor central de infinitas canciones. Como productores, Sly & Robbie han sido un verdadero torrente de creatividad, el último grito del dub moderno, el reggae y el dancehall. Ambos han producido a algunas de las principales estrellas del dancehall, dirigiendo singles y álbumes de artistas como Shabba Ranks, Chaka Demus & Pliers, Beenie Man o Luciano, entre muchísimos otros.

Gondwana

En 1992 en una sala de ensayos en el barrio Bellavista comenzaron su camino a la fama. Fueron teloneros del grupo argentino Los Pericos en el Teatro Monumental para 1994. La multinacional BMG financió la grabación del primer disco (“Gondwana”) y el segundo (“Alabanza”), además de colaborar en la producción junto a Dr Dread, llevaron su música hasta Estados Unidos a mediados del 2000, participando en el Reggae On The River junto a Jimmy Cliff y realizaron giras en países como Puerto Rico y en especial Jamaica. A lo largo de su trayectoria Gondwana ha mantenido un imparable éxito internacional, con un promedio de 150 conciertos anuales en un total de 20 países.

Klub

Una “super banda” liderada por Sebastián “Sebolla” Paradisi, quien aporta la idea original y reúne a músicos de distintos grupos para desarrollar la idea musical y visual de la banda. El género musical que los identifica es el Ska/Reggae/Hip Hop. En su último trabajo de estudio titulado “KLUB presenta a Los Autenticos Reggamentes” rinde homenaje a las grandes canciones de Los Auténticos convocando a algunas de las voces más representativas de Latinoamérica y España para reversionar clásicos decadentes al estilo reggae, ska, dub y hip hop.

DJ Nelson

El campeón del reggae-rap, como se lo conoce en Argentina, es un pionero del Soundsystem con dos décadas en el oficio de la música reggae. Su estilo de rap ha inspirado a muchos cantantes por su simpleza y su lírica resuelta en español.