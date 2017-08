Eudeba publicó “Epifanía Teatral. Dramaturgia de la imagen fotográfica” de Maria Labella.

La Editorial Universitaria de Buenos Aires – Eudeba – y Proteatro, perteneciente al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, publicaron el libro-arte “Epifanía Teatral. Dramaturgia de la Imagen Fotográfica” de Maria Labella, nuevo título de la colección Biblioteca Proteatro.

En este trabajo artístico de Maria Labella que Eudeba y Proteatro presentan en un cuidado libro-arte, el lector podrá apreciar una fiesta de imágenes epifánicas; que luego los adentrará en el universo del marco teórico de la dramaturgia, la identidad, las políticas teatrales y la memoria fotográfica. El teatro Alvear, el teatro San Martin, la construcción del personaje, la mesa de trabajo, los ensayos, el montaje de la escena, la obra se anuncia y el teatro abre sus puertas para dejarse llevar por la magia de la escena. El teatro: la construcción de una Ilusión.

Teatro, Ballet, Tango, Blues, Jazz, músicos, actores, bailarines, cantantes y autores se entremezclan con textos de Carlos Fos, Mauricio Kartun, Milena Plebs, Oscar Giunta, Ruben Stella y Edda Diaz.

Eudeba y el Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad – Proteatro – firmaron un convenio de colaboración en 2015 que enmarca de manera institucional la búsqueda por jerarquizar y dar difusión al texto escrito, dramatúrgico o de investigación, estableciendo un aporte significativo a la memoria y preservación del trabajo teatral.

El objetivo de esta colección es incluir todo el universo teatral que pueda escribirse, nombrarse, delimitarse en objeto de estudio y reflexión. Biblioteca Proteatro cuenta con series que incluyen: Ensayos Biográficos, Teoría Teatral e Investigación, Patrimonio, Fuentes y Documentos, Textos Teatrales, Historias de las Artes Escénicas y Técnicas de Actuación.

Epifanía Teatral

Realidad y fotografía de esa realidad son dos términos antiéticos: la fotografía es el residuo físico de lo que es en el momento de toma, pero que deja de ser desde ese momento y para siempre. Y esa “realidad” se confina a ser la máxima estructura espacio-temporal que le otorga la entidad de memoria a la fotografía. Si tenemos la capacidad de producir imágenes sobreescritas de lo real, es porque tenemos la capacidad interna e intrínseca de producir imágenes, sean de lo real o de lo interno. La fotografía conjuga esa visión interna y esa visión de lo externo. La capacidad de generar imágenes se manifiesta en algo tan obvio como que a todo recuerdo le podemos adjudicar más de una imagen y viceversa. Hay imágenes que al verlas nos evocan un montón de recuerdos, de nuevo vemos la capacidad referencia de la imagen. La fotografía artística como documento que interroga memorias e identidades impuestas, pero también como generador de poéticas propias con dramaturgias potentes que son parte del acontecimiento teatral. En este libro hay un tratamiento particular de un recorte temporal desde una fotografía que otea, que se involucra en los procesos de los que da cuenta como un auxiliar a las memorias escénicas y a las identidades de los colectivos que le dieron vida. En este sentido relevamos la obra de María Martha Labella como una exploración visual por los rincones del laberinto de sus memorias, de sus recuerdos de las obras teatrales a las que retrató. El éxito del trabajo resulta de una exhaustiva observación previa de la obra, de una acertada selección de las escenas, de fotografiar estas escenas articulándolas con las otras disciplinas.

En palabras de Mauricio Kartun: “Igual que las flores el teatro sobrevive mal fuera de la planta. De la planta escénica, en este caso. Cualquier otro soporte le resulta literalmente insoportable. El video por ejemplo es el jarrón del teatro, el lugar en el que inevitablemente todo lo vivo suyo se seca. No hay vida fuera del escenario. Hay una excepción y desde siempre se ha vuelto su arte aliada: la fotografía. Parecen hechos uno para el otro. Tal vez porque el teatro es el arte de aludir más que de mostrar, tal vez porque es poesía del instante y nada está más cerca del instante que la fotografía. O quizá porque en su cinematismo espectacular y su condición de atrapar y condensar espacialmente a los cuerpos humanos en estado de pasión expresada, se constituye como su insuperable modelo vivo. Este libro, fruto del talento de María Labella y de su experiencia de años es el ejemplo perfecto. Arte alimentado con arte”.

Acerca de la Autora

Fotógrafa, docente, investigadora y productora de Industrias Culturales, egresada del Inst. Municipal de Arte Fotográfico y Técnicas Audiovisuales (IMDAFTA) y de la Universidad del Tango. Lic. en Composición Coreográfica Mención Expresión Corporal, Dpto. Artes del Movimiento María Ruanova, UNA. Dramaturgia Mauricio Kartun. Ha colaborado en distintos medios: Página/12, La Nación, Magazin Literario, Kiné, Privilege, Fervor de Bs. As. Farsa la Maga, Teatro al Sur, Teatro Presidente Alvear. Ha recibido numerosos premios, entre ellos: 1er. premio “Niño en la Habana-Cuba”. Premio Eva Perón en el Encuentro para el Desarrollo de la Mujer, el Trabajo y el Hombre, Legislatura Porteña. Premio Villa de Madrid y Creadores de Iberoamérica, obra “Frida y Mamá”. Muestra en el Centro Cultural del Conde Duque, Madrid, 1998. Muestra Fotográfica. Documental 2005 Fábrica IMPA Homenaje a mi Padre. Audiovisual “La Cultura, el Arte y las Luchas Obreras”. Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias (FMCAC) “Me Dejaron en… Posición Cero” (2005) Robo de mi hogar. Bar de Cao. Puesta en escena: “Espejos, Naturaleza de Mujer”. “Mis fotos bailan”. C. C. Julián Centeya. Video Danza: “Love Sólido o Líquido”. C. C. Recoleta, Microcine. Danza en Foco Río de Janeiro (2009). Audiovisual Unabomber, Palacio de Arte Di Napoli Italia 2010, y Cinefilia Tanguera, Festival de TangoMagia, Amsterdam. Impulsora del Centro de Investigación de Estudios por el Tango (CIET), Espectáculo Usina del Arte, Sala de cámara, 2013. Performance “Homenaje a Carlos Gardel en la Escena Histórica Argentina”, Congreso Internacional de Tango, UNA, dirección de Gabriel Soria. Puesta en escena de “Secretos del Sonido grabado”, dirección general de Gabriel Soria. Premio FMCAC “Tango como Memoria Popular Visual del Futuro”. Muestra fotográfica “Milonga Parakultural”, Salón Canning.