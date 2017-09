Avanza la protección de edificios anteriores a 1941

También prosperó una iniciativa presentada por particulares para desafectar del Distrito de Zonificación Urbanización Futura -UF- del Código de Planeamiento Urbano, a un polígono para afectarlo a Distrito de Zonificación Urbanización Parque -UP. El predio pasaría a denominarse “Unidad Ambiental, Deportiva, Cultural y de gestión Catalinas Sur”. Los espacios públicos se encuentran comprendidos entre la avenidas Brasil, Pedro de Mendoza, las calles Gualeguay, Caboto, Arnalda D Espósito, Pi y Margall, Necochea y Azopardo y tres manzanas adyacentes. La iniciativa destaca que “la necesidad de materializar la Unidad Catalinas Sur no sólo responde a cuestiones ambientales, sino también sociales y culturales, ya que la calidad del espacio público hace a la ciudad y al barrio posible de vivir”. A la reunión se presentaron vecinos que advirtieron sobre el impacto ambiental y la inseguridad, por lo que el Frente para la Victoria adelantó que presentará un dictamen de minoría.

