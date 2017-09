Treinta personas en cuatro comisarías continuaban detenidas luego de los incidentes de Plaza de Mayo

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó la continuidad de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, e insistió en que para el Gobierno están “abiertas todas las hipótesis” sobre la desaparición del joven Santiago Maldonado, a la vez que remarcó que “irá a fondo sin el más mínimo atisbo de encubrimiento de nadie”.

Un total de treinta personas en cuatro comisarías continuaban detenidas luego de los incidentes producidos ayer por un grupo de manifestantes al finalizar la concentración convocada por organismos de derechos humanos para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado, al cumplirse un mes de que fuera visto por última vez en un operativo realizado por la Gendarmería Nacional, en una comunidad mapuche en la provincia de Chubut.

María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), confirmó a la prensa el número, y la identidad de las personas detenidas.

“Nos preocupa sobremanera que ni los abogados pudieron ver a los detenidos y por filmaciones que registraron durante la detención, sabemos que estaban muy golpeados”, contó Verdú.

Agregó que “durante todo el día se estará manteniendo la presencia de los compañeros en todas las comisarías en las que están detenidas estas personas y se harán actividades para visibilizar la situación”, sostuvo en referencia a las dependencias de la comuna 12, la comuna 15, la Alcaidía Circunscripción IV (al lado comisaría 30); y en la comuna 4, donde se encuentran alojados los demorados.

Los disturbios comenzaron cuando los encapuchados tiraron piedras contra el vallado que resguardaba la Casa Rosada y prendieron fuego a los tachos de basura que estaban en la Avenida de Mayo, lo que fue respondido por los efectivos de la Infantería de la Policía de la Ciudad con disparos de balas de goma para desalojarlos, gases lacrimógenos y camiones hidrantes.

Con la intervención un gran número de policías de civil, durante el desalojo de la Plaza, hubo varias detenciones, según se pudo observar por las imágenes de televisión que abarcaron desde la Catedral hasta el Congreso Nacional.

También se registraron una gran cantidad de heridos leves que fueron atendidos en hospitales porteños y en las ambulancias mismas.

La Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) difundió que son 30 las detenidos tras la marcha por Santiago Maldonado en Plaza de Mayo (y no 23 como difundió el Gobierno porteño) y dio a conocer la identidad de cada uno de ellos.

Además realizó una conferencia de prensa en la puerta de la comisaría de la Comuna 15 (Guzmán 396), donde un grupo de personas pidió la liberación de los detenidos.

La Correpi publicó en las redes sociales la siguiente lista de personas detenidas y sus lugares de detención.

Efectivos de infantería desalojaron la Plaza de Mayo durante los incidentes tras la movilización por Santiago Maldonado.

Comuna 12: 1) Maximiliano Pier Angeli; 2) Cristian Vazquez, 3) Pablo Ferranoti; 4) Daniel Lara; 5) Patricio Salasaro; 6) Micael Magi; 7) Carlos Guerra; 8) Victor Basterclek; 9) Sofia Gamboa; 10) Maria Pastran; 11) Noemí Pianetti.

Comuna 15: 12) Medone Ezequiel Hugo; 13) Mourenza Juan Pablo; 14) Carrizo Daniel Alfredo; 15) Marin Castro Daniel; 16) Morales José Domingo; 17) Solís Brian; 18) Meza Boris.

Alcaidía Circunscripción IV: 19) Sanchez Gabriela Gisel; 20) Barriga, Paola; 21) Ramirez Federico; 22) Iriart Lucas; 23) Barrios Gianella; 24) Palavino Ivan; 25) Spuches Joaquín; 26) Sanchez Geraldine.

Comuna 4: 27) Escobar Martín Ada; 28) Gambarotto Melissa; 29) Nahabian Sebastian;y 30) Tutaglia Demian.

Palo palo y palo

Sergio Maldonado, hermano mayor del joven Santiago Maldonado, remarcó que su “paciencia se terminó en Plaza de Mayo” y advirtió: “Ahora empiezo a sacudirle a todos, no me importa nada, porque ya esperé bastante. A partir de ahora arranco distinto, al que le tenga que pegar, le voy a pegar y no me importa nada. Lo más importante y lo que más quiero es a mi hermano y no aparece. Voy a ir contra quien tenga que ir”.

En ese sentido, añadió: “Si tengo que usarlo políticamente para buscar a mi hermano, lo voy a hacer. No me importan los medios, pero yo quiero encontrar a mi hermano”.

Además le pidió a Mauricio Macri que “actúe como Presidente y no como un empleado de grandes corporaciones”, al tiempo que lo cuestionó por “hacer oídos sordos” al reclamo por la aparición de su hermano y por “no abrir la boca durante un mes”.

