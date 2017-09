Grieta es Precipicio: Los detenidos por los incidentes de Plaza de Mayo aguardan el inicio de la indagatoria

Aseguró también que “no estaban las condiciones para detener a uno de ellos”, al salir al cruce de testigos que dijeron haber visto cuando Maldonado era apresado por gendarmes a la vera del río Chubut. “No ocurrió; no estaban las condiciones para detener a uno de ellos”, afirmó Escola, quien sostuvo que los gendarmes quedaron “a varios metros de la costa del río” y no llegaban a ver dónde se encontraban las personas de la comunidad.

Jefe de Gendarmería negó detenciones en el operativo de Chubut El segundo jefe del Escuadrón 36 de Esquel de la Gendarmería Nacional, Juan Pablo Escola, aseguró que no se detuvo ni se mató “a nadie” en el operativo que él encabezó el 1 de abgosto pasado en la comunidad mapuche Cushamen, en el noroeste de Chubut, donde fue visto por última vez el joven Santiago Maldonado. “El 1 de agosto no detuvimos a nadie, no matamos a nadie, no estuvimos ni cerca de detener a alguien. Duermo tranquilo; actuamos correctamente”, aseguró Juan Pablo Escola, segundo jefe del Escuadrón 36 de Esquel, en declaraciones que publica este domingo el diario Clarín.

La grieta es un abismo El jefe de Gabinete, Marcos Peña, señaló hoy que “lo que no escuchamos para nada es el repudio a la violencia” respecto a los sucesos producidos en El Bolsón contra personal de Gendarmería, de quienes agregó que “son trabajadores y no puede ser que haya silencio respecto a esos ataques” que se produjeron ayer, tras el acto para pedir por la aparición de Santiago Maldonado.

“Mientras nosotros estamos aquí desde las 7:30 y en el juzgado nos dicen los empleados que tienen todo listo para poder empezar con las indagatorias que estaban citadas a las 8, éstas no pueden comenzar porque el juez no ha llegado todavía a los tribunales”, se quejó la titular de la Correpi, María del Carmen Verdú. La abogada hizo declaraciones a los periodistas en la puerta de la sede de los tribunales federales en el barrio porteño de Retiro, donde se congregó una manifestación en apoyo a los detenidos, convocada por la Correpi y por organizaciones políticas y sociales.

