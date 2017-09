El precio de la canasta básica de alimentos volvió a aumentar en Agosto

El precio de la canasta básica de alimentos y artículos de higiene personal se encareció 1,66 por ciento en agosto, respecto de julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Así lo indicó este domingo el relevamiento de precios que desde hace más de una década publica Consumidores Libres, la entidad conducida por el exdiputado socialista Héctor Polino, que asesora a usuarios y consumidores.

El relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la ciudad arrojó que el precio de los 38 artículos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 1,66 por ciento durante el mes de Agosto.

A su vez, la suba acumulada de los precios de la canasta alcanzó el 12,36 por ciento desde que se inició el 2017.

El seguimiento se llevó a cabo en los supermercados Coto y Plaza Vea y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.

Según la entidad, en agosto de 2016 el aumento de esta canasta básica de alimentos fue del 1,9%, y el acumulado desde el 1° de enero al 31 de agosto de 2016, fue del 28,2%.

En consecuencia, en el mismo mes de 2017 hubo una disminución del 0,2 % en relación al mismo período del año anterior, mientras que el acumulado de 2017 registró una baja interanual del 15,8%.

Entre los productos cuyos precios más subieron durante el mes pasado -en comparación con julio- se encuentran el tomate perita, el aceite comestible, las tapas para empanadas, el queso “por salut”, el detergente lavavajilla, las naranjas y las papas negras.

En cambio, registraron bajas de precios el jabón tocador, las bananas, las manzanas, la carne picada común, el zapallo anco y la bola de lomo, entre otros, según Consumidores Libres.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) se define como el conjunto de alimentos, expresados en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de calorías de un hogar promedio. ​ Sin embargo, debe quedar claro que representa un mínimo alimentario a partir de un patrón de consumo de un grupo de hogares de referencia y no una dieta suficiente en todos los nutrientes.

La CBA está compuesta por los siguientes alimentos:

Lácteos

Carnes (pollo, cerdo, ternera, etc.)

Huevos

Frijol, judías, alubias, lentejas.

Cereales (maíz, arroz, pan, pastas, etc.)

Azúcares

Grasas (aceite vegetal o manteca, etc.)

Verduras

Frutas (manzana, naranja, fresas, uva, sandía, melón, etc.)

Otros (café, sal de mesa)