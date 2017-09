Presentación del artista italiano Roberto Ferri en el Museo Nacional de Arte Decorativo

ROBERTO FERRI en Buenos Aires

1° de septiembre, 2017.- En un esfuerzo conjunto entre la Embajada de Italia en la Argentina, el Ministerio de Cultura de la Nación y el Museo Nacional de Arte Decorativo, el artista italiano Roberto Ferri llega por primera vez a la Argentina. El público se sorprenderá al encontrar un recorrido donde la obra del artista se presenta en un montaje de elementos cotidianos, no convencionales dentro de la museografía tradicional.

Roberto Ferri ganó por concurso la realización de los retratos oficiales del Papa Francisco, que serán exhibidos por primera vez en Buenos Aires.

La exposición titulada “El destino del hombre – Roberto Ferri, il nuovo Caravaggio” se presentará desde el 20 de Septiembre al 12 de Noviembre de 2017.

La misma, cuenta con la curaduría de Valeria Arnaldi y el Lic. Julio Sapolnik y la organización de Carlos A. Lentini y se podrá visitar de martes a domingos, de 14 a 19hs, en los salones de la Planta Principal del Museo.

Palabras de la curadora italiana, Valeria Arnaldi:

“Roberto Ferri da cuerpo a la Bellezza, viendo en ella la expresión concreta del alma. Persiguiendo la idea, le da la forma que con sus pinceles sabe modelar, en un sapiente entramado de luces, y le regala la pasionalidad de su época, libre, plena, absoluta, sin vínculos y sin prejuicios. Sin la necesidad ni, quizás, la posibilidad de transgredir. Profundamente “antiguo” por interpretación, puntualmente contemporáneo por inspiración. La estética clásica, de cuya actualización, Ferri se convierte en instrumento y portavoz a través de sus trabajos, no es técnica sino materia. Ferri quiere devolver al mismo tiempo el privilegio y el espectro de la eternidad. Por ello hunde su pincel en el mito y en lo sagrado, mientras exalta las estructuras escénicas del pasado, deja fuera la sensualidad barroca y su éxtasis. No busca el Síndrome de Stendhal, no le interesa el escalofrío intenso de la emoción aturdida por sí misma, no. Ferri teje una trama de estímulos e incitaciones que de cada detalle hace un código y, de obra en obra, un alfabeto”

Esta exposición es posible gracias al aporte del Istituto Italiano de Cultura y ENIT., Provincia Seguros, Aerolíneas Argentinas, CRIBA, NH Hoteles, Catering Don Blanco, Bodega Catena Zapata y Liquid System.

Sobre el artista:

Roberto Ferri nació en Taranto, Italia, en 1978. En 1996, se graduó de la Escuela de Arte “Lisippo” de Taranto. Comenzó a estudiar pintura como autodidacta y se trasladó a Roma en 1999, donde profundiza la investigación sobre pintura de principios del siglo XVI hasta el 1900. Mostrando particular interés en grandes maestros como Caravaggio, David, Ingres, Girodet, Gericault, Gleyre y Bouguereau. Se graduó con honores en la Academia de Bellas Artes de Roma. También cursó escenografía con el Prof. Gaetano Castelli y el Prof. Francesco Zito.