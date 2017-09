El método Cambiemos. Balas de goma. La represión funciona.

Durante el primer semestre de 2017 se registraron 39 hechos represivos hacia los conflictos sociales. De ellos, 18 se llevaron a cabo durante el segundo trimestre. Durante los primeros seis meses de 2017, la política represiva no parece concentrarse en un solo sujeto social: la padecieron trabajadores, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, partidos políticos, mujeres, vecinos, estudiantes, entre otros. A modo de ejemplo podemos mencionar que se reprimió a vecinos que reclamaban asistencia ante las inclemencias climáticas (principalmente inundaciones), a pueblos originarios, a mujeres que se movilizaban en el Día Internacional de la Mujer, a vecinos que pedían justicia por casos de gatillo fácil, a maestros, y a movimientos sociales que solicitaban ayuda habitacional y alimentaria. Mención aparte merece el accionar de la policía bonaerense que no sólo hace víctimas de sus políticas represivas a trabajadores, dirigentes sociales, mujeres y vecinos sino inclusive a estudiantes secundarios y primarios. Denunciando que esta es una política de Estado para disciplinar y someter a los chicos a través del miedo, La Red de Madres y Padres Contra la Violencia Institucional hacia las Escuelas, conformada por familiares de jóvenes de diferentes colegios, contabilizó más de 20 casos de violencia policial en escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano en 36 días. Asimismo señalan que si se cuentan los abusos policiales en colegios del interior y en universidades nacionales, el registro alcanza los 40 casos. La violencia policial no se circunscribe al espacio público sino que se ejerce dentro de las mismas escuelas. Las políticas que vienen aplicándose desde la asunción del gobierno de Cambiemos, dan cuenta de que el ajuste económico y la redistribución regresiva del ingreso están acompañadas de la otra cara de la moneda, la represión, como parte de un mecanismo sistemático de disciplinamiento social.

La represión funciona de esta forma como mecanismo de “contención” del conflicto, de sofocar los reclamos y como mensaje de futuros reclamos, protestas o voces disidentes. Entre estas prácticas represivas no sólo se encuentra la utilización de violencia física hacia los manifestantes sino también la utilización de las herramientas que les provee la justicia, con una táctica que se profundiza cada vez más: la judicialización de la protesta social. La lógica que se inauguró en enero de 2016 con el encarcelamiento de la dirigente social Milagro Sala no hace más que profundizarse, apuntando tanto a dirigentes sociales como a gremiales. Tras dos años de gestión de Cambiemos cada vez son más los manifestantes que se suman a la lista de imputados y/o encarcelados. Entre ellos podemos mencionar a referentes de diferentes provincias. En Río Negro detuvieron a integrantes de ATE por su participación en una manifestación frente a la Legislatura, entre los que se encuentran el Secretario General de ATE y CTA Autónoma de Río Negro Rodolfo Aguiar y al secretario Adjunto de ATE y de la CTA Autónoma Río Negro Aldo Capretti. En lo que refiere a la provincia de Mendoza se imputó al diputado del PTS FIT Lautaro Jimenez; los legisladores del PO FIT Víctor Dávila y Héctor Fresina, los delegados y referentes sindicales Guillermo Martínez, Raquel Blas, Jonathan Neira, Jorge Chávez y el abogado de derechos humanos Enrique Jasid, por haber participado activamente en el paro realizado el pasado 6 de abril. Los hechos producidos en la noche del viernes, al cierre de una movilización masiva en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, parecen ser un eslabón más de la política implementada por Cambiemos.

Descripción de los hechos represivos a manifestantes durante el primer semestre de 2017

ene-17 Caba Los manifestantes que se habían reunido en el Palacio Sarmiento para rechazar el despido de tres

mil trabajadores y docentes fueron reprimidos y no pudieron ingresar

ene-17 Caba En medio de un fuerte operativo policial, las familias que vivían en el Padelai abandonaron el

edificio que ocupaban desde 2012

ene-17 Caba Incidentes, corridas y pedradas en Once: la policía desalojó violentamente a los manteros y hay

tres detenidos

ene-17 Chubut Dos miembros de la comunidad Lof de Resistencia Mapuche fueron hospitalizados producto de la

represión llevada adelante por la Gendarmería, infantería y policía de la provincia.

ene-17 Santa Fé

Vecinos de barrio Las Flores, Rosario, que cortaban el ingreso a la autopista Rosario – Buenos Aires

a la altura del puente de Circunvalación en reclamo por los daños que les dejó el último temporal

fueron reprimidos por efectivos de la Policía santafesina. Según denunciaron, los agentes de la

fuerza provincial desalojaron a los manifestantes con disparos de balas de goma.

ene-17 Mendoza Reprimen y detienen a feriantes de Guaymallén. Reclamaban recuperar el lugar donde funcionan

tradicionalmente.

ene-17 Caba La policía federal avanzó contra trabajadores y manifestantes en la toma de AGR

ene-17 Santa Fé La policía reprimió a vecinos que habían ocupado un terreno en la zona sudoeste. Tras la represión

detuvieron a jóvenes del barrio

ene-17 Buenos

Aires

En San Nicolás un grupo de vecinos desplazados por las inundaciones, que llevaban adelante una

olla popular, reclamaron agua potable y alimentos. Pero fueron reprimidos con balas de gomas,

que dejó ocho jóvenes heridos y un detenido.

ene-17 Salta A la mañana, un grupo de ochenta personas cortó el camino que conecta a Tartagal con Aguaray.

Infantería enfrentó con gases lacrimógenos a los manifestantes

ene-17 Salta La Policía de Salta reprimió un corte de media calzada de la ruta nacional 34, que llevaban

adelante miembros de la Comunidad guaraní Happo Pau cerca de Embarcación

feb-17 Buenos

Aires

Un joven de 22 años fue herido por la noche en el marco de una protesta por la falta de luz que los

vecinos de Olmos realizan en queja tras el temporal de la ciudad de La Plata.

feb-17 Río Negro

Trabajadores de Ate Rio Negro, marchaban por la visita de Macri a la Ciudad, manifestando en

contra de la política de ajuste del gobierno Nacional. Fueron reprimidos y apresaron a dos

trabajadores

feb-17 Chaco La Jornada Nacional de Protesta del Polo Obrero comenzó en el Chaco con represión policial, en el

marco de la movilización que se desarrolla junto al Sitraic (sindicato de la construcción)

feb-17 Córdoba

En Carlos Paz se realizó la movilización exigiendo justicia para Franco Amaya, el joven asesinado a

la madrugada por un efectivo de la policía. Luego de la movilización, la policía reprimió, golpeando

y encarcelando a algunos de los manifestantes

feb-17 San Juan

Un fuerte despliegue de policía provincial e Infantería buscó impedir el reclamo contra una

multinacional y las políticas del gobierno durante la Fiesta del Sol. En las inmediaciones del Parque,

donde los manifestantes se concentraron para realizar intervenciones artísticas, la policía avanzó

con uniformados en moto, empujando y generando forcejeos hasta formar un cordón para impedir

el avance.

feb-17 Caba Un grupo de docentes fue reprimido por la policía, que no lo dejó llegar hasta el Congreso, el día

de la apertura de sesiones

feb-17 Santa Cruz

Trabajadores de la Cooperativa ” 11 de Noviembre” cortaron la Ruta 3 en el acceso norte a Caleta

Olivia, pidiendo reconocimiento como cooperativa y por más trabajo. Denunciaron represión con

Infantería, con golpes y tiros

mar-17 Caba

Una multitud marchó a la Plaza de Mayo en el Día Internacional de la Mujer, desde Congreso hasta

Casa Rosada. Luego de la marcha por el Paro Internacional de Mujeres, la Policía de la Ciudad y de

la Federal reprimió con gases lacrimógenos a un grupo de manifestantes, con dos heridas como

saldo

mar-17 Buenos

Aires

LA Plata: Vecinos sin luz habían salido a protestar cortando la esquina de 179 y 531, en Abasto. La

policía detuvo a un grupo de personas y hay heridos por balas de goma.

mar-17 Córdoba Fuerte represión en el ministerio de Trabajo cordobés a trabajadores despedidos del call center

Task Solution, cuando éstos se manifestaban en defensa de sus puestos laborales

abr-17 Entre Ríos La Policía impidió la toma de la Departamental de Escuelas por parte de los docentes. Desde

Agmer repudiaron los hechos de violencia policial.

abr-17 Gran BsAs En el marco del Paro General la Gendarmería aplicó protocolo antipiquete para desalojar a los

grupos de izquierda que estaban llevando a cabo el corte y hubo 6 detenidos.

abr-17 CABA Docentes que trataban de instalar una escuela itinerante frente al Congreso de la Nación fueron

reprimidos por la policía. Les golpearon y les arrojaron gas pimienta. Detuvieron a docentes.

abr-17 Gran BsAs Trabajadores de Carrefour denunciaron que la patronal contrató “rompehuelgas” para frenar una

protesta sindical. Golpearon a los trabajadores para impedir la medida de fuerza.

abr-17 Santa Fé Represión a carreros en el Concejo Municipal de Rosario. Mientras sesionaban los concejales de la

ciudad afuera había una manifestación que fue duramente reprimida.

may-17 Catamarca Trabajadores municipales suspendidos que se acercaron a protestar en el edificio de la comuna

fueron reprimidos por Infantería.

may-17 Salta Desalojo y represión contra los empleados de ATE. La Policía realizó un operativo para “desalojar”

un portón de la Municipalidad de Cerrillos. Hubo al menos 10 detenidos.

jun-17 Tucumán

La policía junto con Gendarmería impidió que los “bolseros” cortaran la Ruta 9, que conecta a

Tucumán con el aeropuerto de Termas de Río Hondo. La orden fue librada por un juez federal de

Santiago del Estero.

abr-17 Chaco La policía “dispersó” a manifestantes que demandaban viviendas y asistencia social en el cruce de

rutas 16 y 11.

abr-17 Mendoza Vecinos que protestaban frente a una comisaría por un intento de secuestro a una joven fueron

reprimidos con balas de goma.

abr-17 Mendoza Una protesta de vecinos que ayuda social tras una tormenta en el Acceso Este (ruta 7) fue

desalojada violentamente por la Infantería.

may-17 La Rioja

La policía no les permitió llegar al desfile tradicional desfile del Día de La Rioja en el Parque de la

Ciudad a las madres del dolor y otros familiares de víctimas de la impunidad. Desplegaron un

cordón policial.

may-17 Mendoza

La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra y el Movimiento Nacional Campesino Indígena

denunciaron que un grupo de aproximadamente 9 personas, dos de las cuales están armadas,

ingresaron violentamente en el campo de La Estación. Agredieron a dos trabajadores.

jun-17 Chaco La policía desalojó a vendedores ambulantes que reclamaban en la ruta nacional 16. Detuvieron a

dos de los manifestantes.

jun-17 Chaco Movimientos sociales fueron reprimidos por la policía provincial. El conflicto fue avanzando según

se iban corriendo los afectados. Hubo más de 40 detenidos.

jun-17 Gran BsAs Juan Manuel Casolati, director de la Fundación Felices los Niños, fue arrestado por cortar la calle

durante una protesta contra el cierre provisorio de la fundación.

jun-17 CABA

La Policía de la Ciudad reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos una manifestación de

organizaciones sociales en las cercanías del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hubo a

siete personas detenidas y seis heridos de bala.