Mensaje directo Macri y al gendarme asesino: Los empresarios del país pidieron por Santiago Maldonado

El problema de Maldonado, está llegando a la economía, en este contexto la idea del pacto de silencio de los Gendarmes está a pasos de romperse, por la conocida dama despechada. En ese sentido hasta las corporaciones ven un peligro latente en el consumo y la paz social. La gran ausente es la ex SIDE que no puede encontrar un celular robado en Palermo, menos pueden encontrar a un asesino en 30 Gendarmes. Es por eso que ya comenzaron a sonar las alarmas en la Cámaras de empresarios, que ven el presunto asesinato de Maldonado como un quiebre en la paz social y no pueden permitir que los balances se vallan a pique por un milico que se deberá hacer cargo de sus problemas penales. En El Gobierno ya le avisaron al Jefe de Gendarmería que van por la cabeza de todos los implicados y va haber una catarata de pases a retiro, por encubridores. Este asunto es de manual y se estudia en la facultad de derecho.

