Ordenan reafiliar en forma definitiva a la ObSBA a una persona con discapacidad

Larrea además señaló que “atados a un rigorismo inexplicable e infundado, las autoridades de la OSBA han mantenido durante casi cuatro años (desde septiembre de 2013 hasta junio de 2017 que se notificó la medida cautelar de fs. 139/41) a una persona discapacitada sin cobertura social”. Y dijo que “el problema no radicaba en la inexistencia de una previsión legal específica para caso, sino en el mero desconocimiento por parte de las autoridades de la OSBA de la normativa elemental básica en materia de salud y obras sociales. Alertados además por la Sra. Colman acerca de la situación y la falta de cobertura (ello surge de los recursos impetrados) persistieron en la infundada negativa por considerar que la eventual inclusión del Sr. Martino en el Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE) podía asimilarse a la cobertura de una Obra Social”.

“El PROFE informó que no se encuentra en el padrón de afiliados” advirtió en los considerandos la magistrada y sostuvo que “de acuerdo con ello, el primer elemento considerado por la OSBA -que poseía otro sistema de asistencia social de salud, conf. art. 8° inc. c del Reglamento- es falso”. A la vez, destacó que “resulta sorprendente la liviandad rayana en la negligencia con la que se confunde un programa de apoyo de salud como es el Programa Federal Incluir Salud (exPROFE) con una obra social, particularmente considerando que lo que estaba en juego era la decisión de desafiliar a una persona discapacitada y, consecuentemente, dejarlo sin cobertura médica.”

La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires N° 21, María Soledad Larrea, hizo lugar a la acción de amparo en los autos caratulados “COLMAN, Elisa Cristina y otros c/ Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo”, Expte. n° A1703-2017/0, y ordenó a la ObSBA proceda reafiliar en forma definitiva al co actor Martino, hijo e integrante del grupo familiar de la actora Colman, quien desde su nacimiento estuvo afiliado a dicha Obra Social.

This entry was posted in Ciudad Noticias and tagged ObSBA . Bookmark the permalink