Lo que Match.com sabe de los seguidores de Games of Thrones

Sabemos que llegó el fin de la Temporada 7 de Games of Thrones, pero queremos compartir lo que Match.com descubrió sobre los seguidores de esta serie. Tal vez te interesen las siguientes estadísticas.

Match.com encontró que entre sus miembros existen fanáticos de Games of Thrones, los cuales suelen tener un mayor nivel educativo, alguna relación con áreas orientadas al derecho y practicantes de yoga.

De acuerdo al último estudio de Solteros en América* realizado por Match.com, es 81% más probable que los seguidores de Game of Thrones hayan tenido una cita y 61% más probable que hayan tenido relaciones sexuales en el último año.

*Encuesta representativa de los solteros en los Estados Unidos, no solo de los miembros de Match.com.

Según la última encuesta de Solteros en América de Match.com

Los seguidores de Game of Thrones tienen 81% más probabilidades de haber tenido una cita durante el último año.

Quienes siguen Game of Thrones tienen 61% más probabilidades de haber tenido sexo durante el último año.

Los seguidores de Game of Thrones tienen 29% más probabilidades de haber tenido una relación de amigo o amiga con derechos.

Quienes siguen Game of Thrones tienen 26% más probabilidades de haber grabado una relación sexual en algún momento.

Entre los miembros de Match.com:

Los seguidores de Game of Thrones de Match.com, en comparación con la población general de Match.com:

Los fanáticos de GoT fans tienen…

· Mayor nivel educativo (70% más probabilidades de tener un doctorado, 44% más probabilidades de tener una licenciatura, 23% más probabilidades de tener un nivel técnico).

· 31% más probabilidades de practicar yoga y 42% más probabilidades de practicar esquí.

· Ingresos más altos (83% más probabilidades de tener ingresos de más de 150 mil dólares y 39% más probabilidades de tener ingresos entre 100 mil y 150 mil dólares).

· 62% más probabilidades de dedicarse al derecho y 40% más probabilidades de participar en política o películas extranjeras.

· 47% más probabilidades de ser liberales o muy liberales, 24% menos probabilidades de ser conservadores, 62% menos probabilidades de ser ultraconservadores.

Walking Dead o Game of Thrones?

· Los usuarios fanáticos de Game of Thrones logran 20% más contactos que los usuarios seguidores de Walking Dead

· Match.com tiene alrededor de 1,5 veces más usuarios que son fanáticos de Game of Thrones que los de Walking Dead

