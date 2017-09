El Gobierno Nacional se prepara para aumentar luego de las elecciones, el transporte, luz, gas, taxi, peajes y nafta

A mitad de año Massalin Particulares aumentó 4% los precios de sus cigarrillos. El incremento se debe a la necesidad de “afrontar la suba de costos en un contexto de alta presión fiscal”, justificaron. Pocas horas después British American Tobacco Argentina, ex Nobleza Piccardo, también anunció un incremento del 5% promedio. No se descarta que antes de fin de año las dos empresas repartan una nueva lista de precios.

En julio entró en vigencia la nueva tarifa para los taxis porteños, con un aumento de 19,5%. La bajada de bandera hoy se ubica en los $ 27,70 en horario diurno y $ 33,20 durante la noche. Pero la Federación Nacional de Conductores de Taxis que lidera el sindicalista macrista José Ibarra pedirá al Gobierno de Larreta otra suba de 12% para aplicar después de las elecciones. “Tiene que haber otro aumento. Hace años venimos partiendo los aumentos en dos etapas. Necesitamos vivir como cualquier trabajador, no es que estamos en una burbuja y pedimos aumentos para ahorrar, no. Apenas nos alcanza para vivir”, dijo Ibarra, un aliado incondicional de la Casa Rosada.

Según el cronograma fijado por el minsitro Aranguren para el precio del gas en PIST, que tiene una incidencia del 60% en la factura sin impuestos, después de las elecciones pasará de u$s 3,77 fijados en abril pasado a u$s 4,19, lo que representa un alza del 11,1% en dólares.

