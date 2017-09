Llega Rosh Hashana, el año nuevo judío, y Limud BA organiza una nueva edición de Rosh Hashana Urbano

Rosh Hashana Urbano es organizado cada año desde Limud BA (www.limudba.org), celebrando el año nuevo judío en una plaza pública. Este año el evento será el domingo 10 de septiembre en la plaza República Oriental del Uruguay (pasa al 17/9) en caso de lluvia. Rosh Hashana significa año nuevo en hebreo, y es urbano porque se comparte con toda sociedad en una jornada de actividades culturales (recitales, charlas, microcine, espacio para chicos y familias, muestra de arte) y feria gastronómica y de artesanías judaicas. El evento se realiza hace más de 10 años. El año pasado han circulado casi 50.000 personas a lo largo de la jornada y suelen participar de las actividades algunas personas de reconocida trayectoria en diferentes campos como Santiago Bilinkis, Roberto Moldavsky, Eduardo Levy Yeyati, etc. La entrada es libre y gratuita, hay espacio para niños, con actividades para ellos; patio artesanal; degustaciones y clases abiertas de gastronomía; etc.

