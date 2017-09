La Ciudad celebra junto a la colectividad brasilera

Durante todo el día se podrán recorrer más de 50 stands en los que se ofrecerá una gran variedad de comidas típicas tales como feijoada, acarajé, moqueca de peixe, coxinhas, pão de queijo, frango passarinho, y muchos otros platos tradicionales. La animación en escenario estará a cargo de la compañía de danza “Axé Do Bom” y habrá una clase magistral de Zumba para bailar y disfrutar en familia. Además se podrá escuchar la música de Samba reggae Me Leva Que Eu Vou, La 14 Bis, Samba y Pagode Malandragem, Rock Pop Banda Max Lisboa (Minas Gerais), Fernando Negrão (São Paulo), entre otros.

