Gendarmería: “Siamo fuori della copa. Un giorno tristissimo…”. Se viene una catarata de pases a retiros y bajas tarde o temprano

“A 37 días de la desaparición de Santiago (Maldonado) no tenemos aún información clara. Es preocupante que no se tomen medidas claras para avanzar con la causa. Pedidos un rol más activo del Ministerio Público porque sin fiscales no se puede avanzar en ninguna investigación”, declaró Heredia a los medios de prensa.

