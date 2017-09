Audiencia pública por designación del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes

“Ojalá que esa muestra no las tape ningún gobierno, para que no quede como una llaga abierta ni olvidemos que somos responsables. Los que venimos del peronismo alertamos que si Eva Perón estuviera hoy, muchos de nosotros la estaríamos pasando bastante mal”, concluyó el Defensor.

