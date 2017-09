Macri pidió que se prepare una limpieza en los altos mandos de Gendarmería

Además, en una de las tomas ampliadas de uno de los momentos del operativo en la ruta 40 detectaron una camarógrafa de Gendarmería (con un chaleco que la identificaba como miembro de esa fuerza), de cuyas imágenes no hay noticias en el expediente. La duda es si esas imágenes aún existen o fueron destruidas, y por qué no fueron entregadas por la fuerza a la Justicia.

Macri habría pedido que se prepare una limpieza fuertisima en los altos mandos de Gendarmería por mentirosos, algo que el Presidente no perdona, no lo perdono en Sevel, no lo perdonó en Ciudad, menos con un tema tan sensible como Maldonado, es que todo apunta a el famoso “gendarme asesino” y sus 30 gendarmes que pactaron silencio, y desde la cartera de Seguridad ya dan por descontada la salida de pato Bulrich , es que Pato a esta hora es un pato rengo. La catarata de pases a retiro es un hecho inobjetable.

