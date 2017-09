Visitadores médicos defendieron la leyes de profesionalidad y rechazaron la flexibilización laboral

“Este resultado no deja lugar a dudas y da un mandato expreso: no resignar derechos de ningún tipo en una paritaria y rechazar la clara intención de la Industria Farmacéutica de pretender cambiar cláusulas salariales por derechos colectivos” remató el dirigente, quien además es el Secretario Adjunto de la CTA Autónoma.

“El plebiscito fue convocado ante la extorsión de la Industria Farmacéutica de no firmar paritarias desde julio de 2016 si los trabajadores no accedíamos a firmar cláusulas violatorias de las leyes de profesionalidad, de flexibilización laboral y de intromisión de las patronales en la forma de organización de los visitadores médicos”, explicó el dirigente.

