Massa en busca de quienes no se vieron seducidos por la polarización

“Yo con La Cámpora, con (el ex jefe de la AFI Oscar) Parrilli o con Mayra Mendoza no tengo nada que ver”, protestó Galmarini al respecto. El legislador negó que hayan conversaciones con los jefes comunales para sumar sus apoyos para estas elecciones: “Hoy eso no tiene ninguna importancia, porque aunque ellos declaren, la lista sigue siendo la misma, por eso lo que nosotros logramos son renuncias, no declaraciones”, aclaró.

En las filas del massismo confían en que “hay cerca de 12 o 13 puntos divididos en distintos segmentos electorales que hay que ir a buscar y que no se vieron seducidos por la polarización” en las PASO. El tigrense arrancó nuevamente con sus recorridas por distintas localidades bonaerenses la semana pasada y confía en que puede superar los 15,26% que consiguió en las primarias. Además de los sufragios de estos espacios chicos que no superaron el piso para octubre, en el frente señalan también que hay “2 o 3 puntos, depende el distrito, que son votos que se pueden fugar” de la expresidenta Cristina Kirchner y, sobretodo, de Florencio Randazzo.

