Mosquito: “Hay que prevenir el aedes aegypti durante todo el año”

El mosquito invasor “no tiene parecidos con el aedes aegypti, ya que no trasmite dengue, zika, fiebre chikungunya ni fiebre amarilla”. “Esta especie tiene una dispersión mucho más alta que el aedes aegypti”, “Es un mito que los mosquitos no puedan vivir en las bajas temperaturas, el albifasciatus o mosquito charquero, vive en lugares como Tierra del Fuego o hasta en el Perito Moreno”, hay más de 200 especies, de las que unas 30 habitan la ciudad de Buenos Aires”.

Por eso, y si bien son molestos, a no alarmarse. Nada que un repelente, una vela de citronella y una buena dosis de paciencia, no pueda solucionar.

