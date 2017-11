Hoy, sábado 25 de noviembre, a las 19 hs se inaugurará la segunda edición de la Semana Rodolfo Walsh, el evento que homenajea al escritor y periodista militante reconocido por enfrentar al terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.

En esta oportunidad se presentará “Rodolfo Jorge Walsh: el guerrillero”, una muestra fotográfica inédita que registra a Rodolfo Walsh durante su estadía en Cuba en 1968, entrenándose para combatir en la guerrilla. La obra será montada por el Colectivo GUIAS.

Asimismo, se montará una serie fotográfica de Olga Morales, titulada “De Resistencias y Compromisos” donde la autora presenta el concepto de la información, el terror de la incomunicación y el desafío de la cadena informativa.

Del 25 de noviembre al 1° de diciembre, en Casa Rodolfo Walsh. Nicaragua 4445, CABA. De lunes a viernes de 12 a 22 y sábados de 10 a 14 hs.

Para más información escriba a [email protected] o visite nuestro sitio web www.ayresculturales.org.

Somos un grupo de amigos y vecinos de la Ciudad que nos interesa difundir cultura a la mayor cantidad de personas posibles. Por eso, desde hace varios años y pasando por diferentes lugares, es que trabajamos de manera conjunta y voluntaria para lograrlo.

Comenzamos en el 2009 en una casa en Palermo que nos prestaban donde realizamos el primero de los ciclos de cine. Tiempo después nos mudamos a otro espacio, esta vez más pequeño que el anterior, pero de uso exclusivo para nosotros. Era una pequeña planta baja y un sótano que utilizábamos de microcine. Esto nos dio la posibilidad de hacer más actividades. Ahí estuvimos por tres años (el mayor periodo de tiempo sin mudarnos) realizando talleres, cursos, charlas, conferencias, presentaciones, intervenciones y todas esas lindas cosas que hacen a la difusión de la cultura. ¡Hasta llegamos a producir una revista mensual!. Fue una etapa hermosa.

Pero no todo es lindo en la vida. Al finalizar el contrato de locación, llegó el momento de renovar el alquiler… nos pedían un dinero que era demasiado para la infraestructura que teníamos a disposición. Por esta razón, tomamos la decisión de irnos sin tener otro lugar en vista. Suspendimos nuestras actividades por un tiempo. Sabíamos que no era definitivo, pero no tener certezas siempre complica los proyectos y los grupos de personas. Fueron varios meses, casi un semestre, hasta que llegó el momento de encontrarnos con nuestro nuevo hogar, nuestra actual casa. Esa que en un principio, sobre todo la parte de abajo estaba bastante deteriorada ya que funcionaba allí un taller mecánico, pero que no podíamos dejar de imaginarla restaurada y llena de vida como hoy en día.

Esas imágenes que teníamos dando vueltas en la cabeza de todo el potencial que tenía el nuevo espacio, día a día se fueron concretando. Se concretaron con la vuelta de los ciclos de cine con directores, con los talleres de guion, guitarra, producción cinematográfica, pintura, dibujo, coro, canto, danza y jardinería. También con las clases de tango, yoga y fotografía. Se concretaron gracias a los nuevos amigos que conocimos y se fueron sumando a nuestras actividades desinteresadamente. Se concretaron con los vecinos del barrio, la Ciudad y hasta de la Provincia de Buenos Aires que confiaron en nosotros y se inscribieron en las actividades. Se concretaron con la participación en el Gallery Day, La Noche de los Museos e infinidad de otras actividades. Todo esto nos llena de orgullo y nos hace creer que nada es imposible si se trabaja en equipo.

Por todo esto, esperamos seguir en esta agradable, sana y divertida senda por muchos años más, sumando actividades y personas con las mismas o más ganas que nosotros de difundir cultura.

¿Por qué Rodolfo Walsh?

Quienes integramos la Asociación Civil Ayres Culturales decidimos llamar así a nuestra Casa porque tenemos el espíritu y la emoción de evocar permanentemente a ese gran escritor, periodista combativo, traductor, militante y gran argentino Rodolfo Walsh.