Mapuche asesinado tras ser baleado por fuerzas de Prefectura en Villa Mascardi

Una nueva política de acción directa puso en marcha el Gobierno, la orden es “tirar a matar y no hacerse cargo”, nos comentó un analista político del Barrio de Palermo, un viejo lobo de mar de la política de cabotaje, le dijo a Palermonline Noticias que “esta política es muy peligrosa, se sabe cuando se inician los tiros se sabe como arranca, pero no como termina, Macri está cometiendo muchos errores, al estilo de De La Rua, por que delegó todas las decisiones a terceros que no tienen experiencia en nada, el gobierno se cree que ganó…, si es verdad, se ganó problemas que no soluciona, matar a un pibe por nada, hundir un submarino y que el Ministro de Defensa no diga nada, no controlar la suba de precios, no dar la cara es de cagones e ineptos, y ahora la muerte del Mapuche devela la muerte de Maldonado”.

Premonición. Intuición o sentimiento que presagia un hecho futuro de la pitoniza de Macri

Elisa Carrió sobre los tripulantes del submarino ARA San Juan: “Tengo que decirlo, están muertos”, es muy peligroso jugar con la muerte ajena. Para entender de política en estos tiempos, siempre es mejor escuchar a las bases, el significado y el significante de una política, Siempre es mejor dar ejemplos concrtetos. Después no digan que no nos vamos a estrellar en la grieta. Todo indica que Argentina se va a estrellar a nivel político y económico.

QUE DICEN EN LAS REDES SOCIALES LOS MILITANTES DEL PRESIDENTE SOBRE LA MUERTE DEL MAPUCHE.

Norberto Battilana

26/11/2017 08:46:57

“Se termino la joda, estos son grupos terroristas que no están haciendo precisamente marchas “pacificas”. Querian un muerto, ahí­ lo tienen.”

James Naranja

26/11/2017 07:57:37

“Aplauso para Mauricio “Roca” Macri. Después del caso Maldonado quedá³ en evidencia las lacras que son.”

Manolito 2016

26/11/2017 06:26:03

“MUY BIEN…NO HAY QUE AFLOJARLES NI UNA MAS….!!”

Robert Wilson

26/11/2017 06:59:20

“Bien por la prefectura. Estos grupos terroristas deben ser combatidos.”

LA CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

Ni la Justicia ni el ministerio de Seguridad

Ni la Justicia ni el ministerio de Seguridad dieron hasta ahora información oficial. El juez Villanueva ordenó a Prefectura que se retire del lugar; a la Policía Federal, cuidar el predio en conflicto; y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, realizar las actuaciones judiciales para saber cómo murió la víctima. Mientras los Familiares, amigos y políticos velaron en la localidad bonaerense de 25 de Mayo a Santiago Maldonado, el joven hallado muerto en el río Chubut, que será enterrado hoy en un cementerio de su ciudad natal, un joven Mapuche fué asesinado tras ser baleado por fuerzas de seguridad en Villa Mascardi.

Una persona, al parecer integrante de la comunidad mapuche desalojada el jueves en Villa Mascardi, murió durante el avance de fuerzas federales en territorio del parque nacional Nahuel Huapi, según confirmó el director del hospital Ramón Carrillo, Leonardo Gil. Además hay dos o tres personas más heridas.

El fallecido, cuya identidad no trascendió, había ingresado al establecimiento sanitario “con una herida de arma de fuego que ingresó en el cuerpo de la víctima por la pierna y llegó al estómago”, explicó el médico en diálogo con la prensa.

Mientras tanto, la Gendarmería mantiene cortado el tránsito sobre la Ruta Nacional 40, en la cabecera sur del lago Gutiérrez y algo similar realiza, en sentido inverso, en el puesto del río Villegas.

Natalia Araya, abogada de organismos defensores de los derechos humanos, le dijo al mismo medio que “había integrantes de la comunidad mapuche heridos con armas de fuego por fuerzas federales” y que la situación de uno de ellos “era delicada”. Minutos después se conoció la noticia.

Los otros dos heridos (una mujer y un hombre) pertenecen a la comunidad Nahuel Colhuil, del barrio Virgen Misionera de Bariloche.

El jueves pasado efectivos de Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y Gendarmería ingresaron a la fuerza en las tierras de Parques Nacionales que integrantes de la comunidad Remu Lafken habrían ocupado, en cercanías del viejo hotel abandonado de Villa Mascardi.

En el operativo detuvieron a cinco mujeres, una de ellas de 16 años, y a niños que estaban con ellas. Entre tres y cuatro hombres lograron huir hacia los cerros.

A través de comunicaciones de Whatsapp entre grupos de apoyo a la comunidad, se informó que había tres heridos, dos hombres y una mujer, y que uno de ellos estaba en “grave”.

“Las tres personas volvían de la montaña luego de resguardarse por días y proteger su integridad física en la megacacería que desplegaron el jueves 23 los grupos especiales GEOF y Albatros de fuerzas federales con el apoyo aéreo de un helicóptero de Gendarmería Nacional”, detalló Araya.

El operativo policial del jueves pasado tuvo lugar luego de que los manifestantes mapuches ocuparan tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi. Tras la orden del juez federal Gustavo Villanueva, efectivos de fuerzas federales más la policía provincial desalojaron a los activistas de la comunidad mapuche Remu Lafken, que ocupaban la zona ubicada a 35 kilómetros de Bariloche.

Un hermano del lonko Facundo Jones Huala se encuentra en la lista de los detenidos tras el operativo de la Prefectura Nacional en la localidad sureña de Villa Mascardi. En el enfrentamiento generado, murió un mapuche luego de ser baleado por agentes federales.

Uno de esos detenidos es Fausto Horacio Jones Huala, hermano menor del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), de 23 años de edad. El joven quedó detenido con Lautaro Alejandro González.

Según el parte oficial de Prefectura, todo comenzó a las 16:30 hs., cuando un grupo de Prefectos que recorrían la zona Lof Lafken Winckul Mapu dieron con una choza en la que unos 10 mapuches los atacaron con piedras, palos y disparos de arma de fuego. “Personal propio se replegó ladera abajo efectuando disparos con munición de estruendo”, se informa en un parte interno de Prefectura.

La Prefectura dio a conocer un parte de manera oficial: “Siendo las 16:30 hs. de la tarde, personal de la Agrupación Albatros apostado en el interior de la zona recuperada de la toma por parte de la comunidad mapuche, mientras realizaba una recorrida de control por la zona de la ladera alta de la montaña, se encuentra con

diez personas y al intentar identificarlos los mismos comenzaron a arrojarle piedras, palos y disparos de arma de fuego”.

“Ante esta situación -sostuvo Prefectura- el personal procede a repeler la agresión en principio con munición no letal y luego con munición letal, logrando retirarse del lugar sin haberse registrado lesiones para el personal”.