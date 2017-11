Tratamientos de gabinete para esta época del año

A pesar de la época del año, todavía hay opciones en tratamientos de gabinete para la cara y el cuerpo que te van a ayudar a estar divina este verano. Láser Co2 y Radiofrecuencia para el rostro y Carboxiterapia y PRP para el cuerpo, son los recomendados.

En general, cada tratamiento de belleza tiene una época del año recomendada ya que la acción del sol puede llegar a afectar algunos resultados. A pesar de esto, todavía hay opciones muy efectivas a la hora de verte espléndida este verano.

FACIAL

– Láser CO2 SmartXide: para aplicar en rostro, lesiones en los labios, cicatrices de acné, rejuvenecimiento facial, cicatrices por quemaduras.

Beneficios: La aplicación del laser de CO2 fraccionado produce una volatilización de la capa superficial de la piel, zona donde asientan las manchas, cicatrices e imperfecciones de la piel, así como las arrugas y las queratosis solares (aquellas lesiones precancerosas de la piel producida por la exposición prolongada al sol). En este proceso, también se mejoran los poros dilatados, las manchas de embarazo (cloasma) y aquellas cicatrices consecuencia de un acné severo. Pero además el calentamiento profundo de las capas dérmicas, produce una estimulación en la formación de todos los componentes y estructuras de una piel “joven”, dando un marcado efecto lifting, de todas las áreas tratadas.

Cabe destacar que el nuevo software que tiene permite tener una recuperación rapidísima, sólo 3 o 4 días de piel colorada y algo hinchada.

Contraindicaciones: no presenta

En cuánto tiempo se ven los efectos: a la semana

-Fraxface Radiofrecuencia: De alto poder para tensar la piel.

Beneficios: Radiofrecuencia fraccionada, genera alta tensión sobre los efectos de la flacidez, gracias al software de manejo, entrega la mejor potencia para cada zona tratada.

Contraindicaciones: no presenta

En cuánto tiempo se ven los efectos: a los 25-30dias aproximadamente, ya que es el tiempo que tarda el nuevo colágeno en generarse.

CORPORAL

-Carboxiterapia. Beneficios: Es un tratamiento en el cual se inyecta Dióxido de Carbono localmente, con una aguja muy fina, en la piel. Esto genera el efecto “Bohr”, que consiste en la respuesta rápida del cuerpo, enviando más Oxígeno a esa zona con mayor cantidad de Co2. Entonces, la zona en donde se pincha aumenta rápidamente la concentración de Oxígeno, aumentando la irrigación, estimulando la formación de Colágeno, Ácido Hialurónico y Elastina. Este tratamiento da muy buen resultado para celulitis y mejora la calidad de la piel. Es mínimamente invasivo, ya que el mismo día la paciente se va caminando.

Contraindicaciones: No tiene.

Tiempo de aplicación: Dura 5 minutos.

Sesiones: Se recomiendan 4 sesiones 1 vez por mes y luego 1 o 2 sesiones cada 3 meses.

-Plasma Rico en Plaquetas (PRP). El PRP es un preparado autólogo, no tóxico, no alergeno, obtenido por centrifugación diferencial de la propia sangre del paciente a tratar cuya función está directamente relacionado con el aporte de factores de crecimiento de las propias plaquetas. Buscando revertir los signos del envejecimiento mediante la acción de los factores de crecimientos liberados, activarán los fibroblastos responsables de la síntesis de todos los componentes indispensables para mantener la estructura de los tejidos.

Beneficios: Los factores de crecimiento plaquetario liberados regulan la bioregeneración tisular, mejorando la migración celular dirigida, la división celular, la vascularización temprana de la zona a regenerar, la liberación de factores de crecimiento por otras células, la proliferación y diferenciación, la síntesis de la matriz extracelular, alcanzando un mejoramiento total de la zona tratada. El Plasma Rico en Plaquetas nos permite mejorar la sequedad, la atrofia, la flaccidez, las discromías, y mejora la textura, el tono, el color, el brillo y la luminosidad de la piel y mucosas.

Contraindicaciones: no presenta

