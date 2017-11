La Argentina es uno de los países más caros para tener un teléfono celular. El mercado local tiene, por ejemplo, el segundo costo total de propiedad móvil más alto de América Latina para un paquete básico de 500 MB, que equivalente a poco más de u$s 21 mensuales (unos $ 366).

La Asociación GSM es una organización de operadores móviles y compañías relacionadas, dedicada al apoyo de la normalización, la implementación y promoción del sistema de telefonía móvil GSM. Afirma que tiene como miembros aproximadamente 800 operadores de telefonía móvil y más de 200 empresas relacionadas. Su historia se remonta a la declaración original UE GSM de 1982, pero fue creada formalmente como el MdE (Memorando de Entendimiento) de la Asociación GSM ” en 1995. Telecoms.com lo llamó “una de las asociaciones comerciales más poderosas del mundo, que presiona a los gobiernos en todo, desde la política fiscal a la estrategia de precios”.

Los datos corresponden a un relevamiento de la Gsma, la Asociación Global del Ecosistema Móvil que nuclea a las operadoras, realizado por la consultora EY, que analizó el régimen de impuestos y tasas que se aplican a los servicios móviles.

El costo total de propiedad móvil incluye el abono, el equipo y en algunos mercados el costo de activación. El único país que supera el costo argentino es México, con u$s 24. En Uruguay y Brasil ronda los u$s 8,50; y en Chile es de u$s 7,36.

Con todo, a pesar de contar una alta penetración de suscriptores únicos (92%) y de conexiones móviles totales (140%), el uso de servicios móviles en la Argentina se mantiene bajo comparado con otros países de América Latina. El promedio de tiempo de conexión móvil de consumidor en el mercado argentino es de 593 MB mensuales, 8% más bajo que el promedio regional y también por debajo de los números de Brasil (616), México (627) y Chile (673).

Según la Gsma, los impuestos sobre el sector móvil en la Argentina son “desproporcionadamente altos”, comparados con otros sectores y parámetros internacionales. La carga tributaria representa el 44% de los ingresos del sector. Muy por encima de otros países latinoamericanos como Colombia (16%), El Salvador (14%), Guatemala (11%), México (19%), Perú (12%) y Uruguay (17%).

Además, los impuestos específicos a los servicios móviles son equivalentes a 10% de la ganancia total del sector móvil. También por encima de otros países de la región como Brasil (7%), México (3%) o Chile (0,1%). “Los altos impuestos específicos, que no tienen otros sectores, son muy malos para uno que es un motor de otros. Hoy todo lo digital impulsa otros negocios. Es el caso de una pyme cuya fuerza de venta necesita conectarse a Internet pero también de un pintor o un emprendimiento de agricultura”, destacó Sebastián Cabello, director Regional de la GSMA para América Latina.

De acuerdo a la GSMA, algunas de las reformas tributarias propuestas por el Gobierno generarían beneficios para el sector. El estudio mostró que la industria móvil de Argentina contribuyó u$s 1700 millones a la economía en 2016, lo que representa un 0,3% del PIB del país.

“Hicimos una simulación del impacto de las propuestas de reforma fiscal presentadas por el Gobierno”, explicó Cabello. Por ejemplo, la eliminación del impuesto interno del 17% sobre productos electrónicos tendría un impacto de 7,4 puntos de caída en el precio, detalló el directivo. El informe también estimó que la eliminación del impuesto interno sobre los servicios móviles generaría alrededor de 1 millón de nuevos suscriptores únicos y más de 16.000 nuevos puestos de trabajo.

GSMA elevará a las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y del Ministerio de Hacienda hoy este informe. “La factura de una empresa de telefonía móvil es hoy un muestrario de todas las malas prácticas fiscales, con impuestos de asignación directa, como el 1% para Enard, o impuestos internos al servicio y al terminal”, opinó Cabello.