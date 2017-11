Un nuevo billete de mil pesos. Tengo un billete de mil, sábado

El Banco Central presentó un nuevo billete de mil pesos con el diseño de un hornero y representará el de mayor valor del papel moneda impulsado por el Banco Central Argentino.

La presentación del papel moneda se realizó en una escuela de Lobos, provincia de Buenos Aires. Entrará en circulación a partir de este viernes.

En la actualidad se encuentran en vigencia los de 200 y 500 pesos, con las figuras de una ballena franca austral y de un yaguareté, respectivamente, en el marco de la implementación de figuras de animales característicos del territorio argentino.

A principios de octubre, la autoridad monetaria había lanzadoel nuevo billete de 20 pesos con la imagen de un guanaco, en un acto concretado en la ciudad de Río Grande.

El Banco Central, de ese modo, espera que con el correr del tiempo el billete de 20 pesos se transforme en el de menor denominación.

El billete de 500 pesos entró en vigencia en julio de 2016, en lo que constituyó el primer papel moneda superior a 100, con el argumento de que representaría mejoras en el funcionamiento de las actividades económicas cotidianas.

