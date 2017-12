El fantasma del 2001 y Duhalde: “Corremos un riesgo enorme de volver a lo que ya vivimos”

El ex presidente habló sobre la situación económica del país y el endeudamiento que lleva adelante el Gobierno de Macri. “Corremos un riesgo enorme de volver a lo que ya vivimos”, aseguró.

“Corremos un riesgo enorme de volver a lo que ya vivimos. La situación es mucho más compleja de lo que creemos, hay problemas en todos lados”, dijo recientemente Eduardo Duhalde, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex presidente de la Nación. Lo hizo durante una entrevista exclusiva radial por Fm La Patriada 102.1.

El ex presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, se refirió a la situación que atraviesa el país: “Corremos un riesgo enorme de volver a lo que ya vivimos”. Y agregó: “Aunque el gobierno no tenga intenciones, puede haber un default del mercado. Estamos viviendo de prestado poniendo en riesgo todo”.

El ex gobernador bonaerense afirmó que “Hay una deuda externa que crece y crece, y la deuda interna en salud, educación y seguridad no anda bien tampoco. Este gobierno representa a un 0,02% más VIP del país, no entiende a los más vulnerables”, aseguró el ex mandatario argentino.

Así mismo, se refirió con toda claridad al momento que atraviesa el peronismo bonaerense: “Está destruido, el tema es ver cómo lo reconstruimos. Hoy los intendentes del peronismo son jóvenes y no tienen visión estratégica a futuro”. Y agregó: “Si el Justicialismo no le puede ganar a Cristina Kirchner en una interna, no tiene futuro”.

Finalmente, Eduardo Duhalde criticó duramente al Ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, dada su actuación frente a la crisis del submarino ARA San Juan: “Debería haber acompañado a los familiares de las víctimas”, aseguró Duhalde.